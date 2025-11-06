Анонсирована презентация первого в России антропоморфного робота с ИИ

В России решили 11 ноября презентовать первого антропоморфного робота с ИИ

Tекст: Дарья Григоренко

Как отмечается в релизе, новая разработка впервые в России сочетает сразу три функции: автономное передвижение, манипуляции с предметами и коммуникацию с людьми, передает РИА «Новости».

Робот обладает сложными навыками ведения диалога благодаря встроенному мимическому комплексу и «эмпатическому» поведению, что позволяет ему полноценно взаимодействовать с человеком. Особое внимание разработчики уделили коммуникационному искусственному интеллекту, работе микрофонных массивов и способности инициировать и поддерживать беседу даже без подключения к интернету.

Авторы проекта подчеркивают, что этот гуманоид станет базой для новой платформы антропоморфной робототехники. Как рассказал генеральный директор компании «Айдол» Владимир Витухин, «такие роботы учатся не по инструкциям и алгоритмам, а через действие и обратную связь от внешней среды – как ребенок, который делает шаги, падает, снова пробует и постепенно понимает устройство мира». Для обучения и отладки используются собственные серверные мощности в Москве и облачные ресурсы российских провайдеров.

По словам Алексея Южакова, основателя Promobot, сейчас в мире антропоморфная робототехника активнее всего развивается в США и Китае, но у России есть свои перспективы. Южаков подчеркнул, что новый робот – это полноценный «коммуникатор» с офлайн-обработкой данных, который сможет использоваться на заводах, в логистике, банках, аэропортах и других публичных местах.

В октябре американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что в обозримом будущем роботы и искусственный интеллект смогут занять все рабочие места, а труд станет исключительно добровольным занятием.

Ранее сообщалось, что новейшая роботизированная голова, способная выражать эмоции и взаимодействовать с людьми, была представлена на Открытой неделе науки БРИКС+ в Рио-де-Жанейро.