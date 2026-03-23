Скончался отслуживший в зоне СВО добровольцем депутат Госдумы Юрий Швыткин

«Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин», – приводятся слова спикера на сайте Госдумы.

Володин заявил, что Швыткин был патриотом, боевым офицером и надежным товарищем «Защищал страну добровольцем в зоне СВО», – указал Володин. Он выразил соболезнования семье и близким Швыткина. Володин указал, что Швыткин был заместителем председателя Комитета по обороне и активно занимался вопросами поддержки участников спецоперации и их семей.

Швыткин родился в 1965 году в Красноярске, окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище и Академию управления МВД России. С 1986 по 1992 год служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, выполнял специальные задачи в различных регионах СССР. Позднее занимал руководящие должности в органах внутренних дел Красноярского края и участвовал в боевых действиях в Чечне.

С 2001 года был депутатом Законодательного собрания Красноярского края, а с 2016 года – депутатом Государственной Думы VII и VIII созывов.

Швыткин – полковник полиции. Был награжден тремя орденами Мужества, медалью «За боевые заслуги». Принимал участие добровольцем в специальной военной операции на Украине, пишет «Фонтанка».

В 2024 году он в течение нескольких месяцев участвовал в боевых действиях на Украине в штабе бригады БПЛА, пишет «Коммерсант».

