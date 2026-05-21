Бунт сотрудников сорвал продажу робособак Boston Dynamics полиции США
Американская компания Boston Dynamics отменила планы по продаже роботов-собак предприятию, снабжающему полицию снаряжением. Решение было принято после протестов персонала, передает ТАСС со ссылкой на портал Semafor.
Работники выразили опасения, что устройства могут быть использованы для переноски светошумовых гранат при подавлении возможных протестов. Изначально сделка была одобрена внутренним комитетом по этике, но позже вызвала серьезное недовольство в коллективе.
Представитель Boston Dynamics подтвердила отмену соглашения. Она заявила: «Это могло нарушить принцип отказа от применения роботов в качестве оружия».
По условиям несостоявшейся сделки, робособак запрещалось использовать для подавления протестов. Их применение допускалось лишь в случаях, когда преступники вооружены, забаррикадировались или удерживают заложников.
Ранее директор Института интеллектуальной робототехники Новосибирского госуниверситета Алексей Окунев отмечал, что массовое применение роботов в военных целях может начаться именно с робособак. Boston Dynamics уже демонстрировала модели, способные переносить военные грузы и передвигаться по пересеченной местности.
