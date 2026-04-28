Сотрудники Google взбунтовались против вооружения Пентагона ИИ
Сотрудники Google выступили против использования Пентагоном ИИ
Более 600 специалистов Google подписали обращение к генеральному директору технологической корпорации с требованием прекратить сотрудничество с военным ведомством США в сфере секретных разработок.
Сотни работников подразделения DeepMind AI направили письмо Сундару Пичаи, передает ТАСС.
В документе отмечается, что искусственный интеллект должен «приносить пользу человечеству, а не использоваться бесчеловечными или крайне вредными способами».
Авторы послания призывают отказаться от контрактов, допускающих применение технологий для создания смертоносного автономного оружия и массовой слежки.
Специалисты уверены, что отказ от секретных соглашений с военными останется единственным способом защитить репутацию корпорации. Этот протест возник на фоне дискуссий о возрастающей роли нейросетей в современных конфликтах.
Ранее руководство американского оборонного ведомства заявило о необходимости свободного применения коммерческих разработок для законных целей. По мнению чиновников, такой подход обеспечивает гибкость при соблюдении законодательства и установленных процедур.
Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация Google удалила из своих принципов пункт о запрете применения искусственного интеллекта в разработках оружия
Позже более 200 сотрудников этой компании и OpenAI выступили в поддержку стартапа Anthropic в конфликте с американским военным ведомством.
Сама фирма Anthropic в судебных материалах признала отсутствие технических средств для контроля переданных Пентагону технологий.