Сотрудники Google взбунтовались против вооружения Пентагона ИИ

Сотрудники Google выступили против использования Пентагоном ИИ

Tекст: Мария Иванова

Сотни работников подразделения DeepMind AI направили письмо Сундару Пичаи, передает ТАСС.

В документе отмечается, что искусственный интеллект должен «приносить пользу человечеству, а не использоваться бесчеловечными или крайне вредными способами».

Авторы послания призывают отказаться от контрактов, допускающих применение технологий для создания смертоносного автономного оружия и массовой слежки.

Специалисты уверены, что отказ от секретных соглашений с военными останется единственным способом защитить репутацию корпорации. Этот протест возник на фоне дискуссий о возрастающей роли нейросетей в современных конфликтах.

Ранее руководство американского оборонного ведомства заявило о необходимости свободного применения коммерческих разработок для законных целей. По мнению чиновников, такой подход обеспечивает гибкость при соблюдении законодательства и установленных процедур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация Google удалила из своих принципов пункт о запрете применения искусственного интеллекта в разработках оружия

Позже более 200 сотрудников этой компании и OpenAI выступили в поддержку стартапа Anthropic в конфликте с американским военным ведомством.

Сама фирма Anthropic в судебных материалах признала отсутствие технических средств для контроля переданных Пентагону технологий.