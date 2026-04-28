В Швейцарии закрыли дело против Гульнары Каримовой
Дело против дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары Каримовой в Швейцарии закрыто, это решение равносильно оправдательному приговору, сообщил ее швейцарский адвокат Грегуар Манжа.
Манжа сообщил, что дело против дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары Каримовой в Швейцарии было закрыто, передает РИА «Новости».
Он сообщил, что решение Федерального уголовного суда равнозначно оправдательному приговору по местному законодательству. По его словам, суд счел невозможным продолжать процесс из-за отсутствия подсудимой на слушаниях.
Судебный процесс в Федеральном уголовном суде Швейцарии начался накануне и касался обвинений Каримовой в отмывании денег, коррупции, использовании средств не по назначению и руководстве преступной организацией. Среди других подсудимых числились близкий соратник Каримовой Б.А. и экс-управляющий активами банка Lombard Odier А.К., которых также обвиняли в коррупционных преступлениях и подделке документов.
Срок давности по обвинениям, выдвинутым против Каримовой швейцарской прокуратурой, истекает в 2028 году. В настоящее время Каримова отбывает наказание в женской колонии Ташкентской области, где ее срок заключения был увеличен до 13 лет и четырех месяцев по уголовным делам в Узбекистане.
Ранее, в августе 2022 года, министерство юстиции Узбекистана и власти Швейцарии подписали соглашение о возвращении активов Каримовой на родину в размере 131 млн долларов. Узбекская сторона также рассчитывает получить еще 350 млн долларов из Швейцарии и 240 млн долларов из Бельгии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, узбекский фонд «Ишонч» выделил 20 млн долларов из конфискованных в Швейцарии активов Гульнары Каримовой на модернизацию сельских школ.