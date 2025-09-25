Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
В Узбекистане направили активы дочери президента Каримова на школы в селах
Средства фонда «Ишонч» из активов Каримовой направили на ремонт 45 сельских школ
Власти Узбекистана приняли решение потратить 20 млн долларов из конфискованных активов дочери экс-президента страны Ислама Каримова Гульнары на модернизацию сельских школ.
Фонд «Ишонч» выделил 20 млн долларов из конфискованных в Швейцарии активов старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары Каримовой на обновление 45 сельских школ, передает ТАСС.
Учреждения оснастят системами чистого водоснабжения и отопления, улучшат санитарно-гигиенические условия, а также подключат к возобновляемым источникам энергии. Проект коснется 31 тыс. школьников.
В рамках программы дополнительно обучат примерно 2,7 тыс. педагогов, чтобы повысить их квалификацию в подготовке школ к климатическим вызовам и работе с местными сообществами.
Многосторонний трастовый фонд был создан в 2022 году ООН, Узбекистаном и Швейцарией после подписания соглашения о реституции. Над управлением фонда работают специальный стратегический комитет и консультативный совет гражданского общества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд признал приговоры дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой, вынесенные ей на родине.