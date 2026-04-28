Суд взыскал 17 млн рублей за исполнение Суханкиной песен группы «Мираж»

Мария Иванова

Десятый арбитражный апелляционный суд утвердил решение о взыскании около 17 млн рублей с организатора концертов Армена Товмасяна, передает РИА «Новости».

Иск к предпринимателю подала компания «Мираж-медиа», которая получила исключительные права на произведения коллектива от композитора Андрея Литягина.

В прошлом году ответчик устроил в Подмосковье шесть выступлений бывшей солистки группы Маргариты Суханкиной. Певица исполнила известные хиты, включая композиции «Музыка нас связала» и «Наступает ночь». При этом организатор гастролей не заключил обязательный договор с правообладателем.

В декабре суд первой инстанции обязал Товмасяна выплатить компенсацию в размере двойной стоимости легального использования песен. Позже апелляционная коллегия рассмотрела жалобу ответчика, который просил снизить итоговую сумму взыскания.

«Однако суд учел, что нарушение носило систематический характер, ранее ответчик уже привлекался к гражданско-правовой ответственности за аналогичные действия. Размер компенсации был взыскан в полном объеме», – пояснили агентству в пресс-службе суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель группы «Мираж» Андрей Литягин отсудил у Маргариты Суханкиной 1,3 млн рублей за незаконное исполнение хитов.

Российское авторское общество в прошлом году подало иск к певице Люсе Чеботиной из-за использования чужих композиций на концерте.