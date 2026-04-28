Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.4 комментария
Суд взыскал 17 млн рублей за исполнение Суханкиной песен группы «Мираж»
Организатор шести подмосковных концертов Маргариты Суханкиной выплатит около 17 млн рублей компенсации за нелегальное исполнение хитов группы «Мираж».
Десятый арбитражный апелляционный суд утвердил решение о взыскании около 17 млн рублей с организатора концертов Армена Товмасяна, передает РИА «Новости».
Иск к предпринимателю подала компания «Мираж-медиа», которая получила исключительные права на произведения коллектива от композитора Андрея Литягина.
В прошлом году ответчик устроил в Подмосковье шесть выступлений бывшей солистки группы Маргариты Суханкиной. Певица исполнила известные хиты, включая композиции «Музыка нас связала» и «Наступает ночь». При этом организатор гастролей не заключил обязательный договор с правообладателем.
В декабре суд первой инстанции обязал Товмасяна выплатить компенсацию в размере двойной стоимости легального использования песен. Позже апелляционная коллегия рассмотрела жалобу ответчика, который просил снизить итоговую сумму взыскания.
«Однако суд учел, что нарушение носило систематический характер, ранее ответчик уже привлекался к гражданско-правовой ответственности за аналогичные действия. Размер компенсации был взыскан в полном объеме», – пояснили агентству в пресс-службе суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель группы «Мираж» Андрей Литягин отсудил у Маргариты Суханкиной 1,3 млн рублей за незаконное исполнение хитов.
Российское авторское общество в прошлом году подало иск к певице Люсе Чеботиной из-за использования чужих композиций на концерте.