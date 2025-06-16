Основатель «Миража» Литягин отсудил у певицы Суханкиной 1,3 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд удовлетворил иск Литягина против Суханкиной, он касался концерта певицы в Волгограде 7 января 2024 года, передает «Газета.Ru».

По словам лидера группы Алексея Горбашова, последние несколько лет лет Маргарита Суханкина исполняет его произведения незаконно, не выплачивая авторских отчислений.

«При любом публичном исполнении произведения, автор должен получать авторские отчисления. Но Маргарита со своим менеджментом придумала жульническую схему, по которой они якобы создали сложный объект и назвали его театрализованным шоу», – заявил Горбашов.

Это уже третий иск по аналогичной схеме, выигранный Литягиным. Иск изначально составлял 2,6 млн рублей, но суд снизил сумму компенсации до 1,3 млн рублей и обязал организатора концерта ИП Зайцева выплатить еще 100 тыс. рублей судебных издержек. Горбашов отметил, что суды не приносят радости участникам группы.

Также он напомнил, что у «Миража» и Суханкиной ранее действовала лицензия, по которой певица официально исполняла хиты коллектива в течение полугода в 2017 году.

В 2020 году Литягин заявлял о планах подать в суд на сторонников белорусского президента Александра Лукашенко из-за исполнения песни «Музыка нас связала» на концерте в рамках женского форума «За Беларусь».