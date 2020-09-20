Основатель группы «Мираж» решил судиться со сторонниками Лукашенко

На концерте в рамках женского форума «За Беларусь» песня «Музыка нас связала» исполнялась без разрешения правообладателей, сообщил композитор, основатель группы «Мираж» Андрей Литягин.

Он сообщил, что «не давал прав на исполнение своих песен, на переработку, ни на что-либо еще». Литягин намерен «подать в суд, чтобы блокировать незаконный контент».

По словам композитора, исполнять его песни сейчас имеет право только группа «Мираж», передает РИА «Новости».

Концерт прошел 17 сентября в поддержку белорусского лидера Александра Лукашенко. Песню группы «Мираж» исполнили сестры-близнецы Груздевы.

Напомним, Лукашенко с сыном Николаем появились на женском форуме. Лукашенко выступил перед участницами форума, которых, по различным оценкам, в тот вечер собралось порядка 10 тыс. человек. Он поклялся в честности прошедших выборов.

Газета ВЗГЛЯД указывала, что Лукашенко является одним из наиболее выраженных сексистов среди мировых лидеров, а белорусский протест стал частью мирового феминизма.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД