Лукашенко с сыном Николаем появились на женском форуме

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай сопровождал отца на женском форуме: на одном из фрагментов видео-трансляции видно, что он стоит позади главы государства.

Мероприятие прошло накануне, в четверг. Лукашенко, спустившись со сцены, решил лично поприветствовать собравшихся на форуме «За Беларусь». Женщины обступили главу республики, поодаль стоял его сын. Рядом мужчина в черной рубашке раздавал команды по рации, передает РИА «Новости».

После он отошел от отца, выйдя из кадра.

Незадолго до появления на форуме главы государства со сцены «Минск-Арены» выступила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Она сообщила, что глава государства не сможет лично приехать на мероприятие, но осведомлен о форуме и направил его участницам – «лучшим девушкам и женщинам страны» – приветственную телеграмму.

Однако Лукашенко все же смог приехать и лично выступить перед участницами форума, которых, по различным оценкам, в тот вечер собралось порядка 10 тыс. человек.

Ранее СМИ сообщали, что младший сын Лукашенко Николай якобы забрал документы из лицея Белорусского государственного университета и может продолжить обучение в одной из школ Москвы.

Напомним, в августе в Сети появилось видео, где президент Белоруссии в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами.

Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».

Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем автомат президенту Белоруссии.

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