В университетской гимназии МГУ опровергли сообщения об обучении сына Лукашенко

Секретариат университетской гимназии МГУ имени Ломоносова опроверг информацию о том, что сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай якобы учится в их учреждении.

В секретариате, отвечая на соответствующий вопрос, заявили, что «нет, это не правда, ничего подобного», передает РИА «Новости».

Также стало известно, что внучки Лукашенко забрали документы из лицея БГУ вслед за его младшим сыном.