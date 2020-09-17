Лукашенко поклялся в честности прошедших выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на состоявшихся в августе президентских выборах не было фальсификаций.

«Я вам клянусь – никакого вранья на выборах не было, нельзя фальсифицировать выборы в 80%», – сказал он, выступая на женском форуме «За Беларусь», проходящем в столичном культурно-спортивном комплексе «Минск-арена», передает ТАСС.

Он отметил, что блиц-криг по захвату власти в Белоруссии не произойдет никогда.

«Под этими бело-красно-белыми флагами, посмотрите, какие термины и слова. Это они придумали: блиц-криг не удался. Он был обречен за много лет до этого блиц-крига, он не мог произойти в нашей стране, он не произойдет никогда», – добавил Лукашенко.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.