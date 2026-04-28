Число жертв пожара на стройке в Москве достигло восьми
Количество погибших в результате сильного пожара в строящемся доме на севере Москвы увеличилось до восьми человек.
Информацию об этом подтвердили в пресс-службе столичного Главного следственного управления СК, передает ТАСС.
«Число жертв в результате возгорания, произошедшего в строящемся здании в Москве, увеличилось до восьми человек. Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия», – говорится в официальном сообщении ведомства.
В рамках следственных действий правоохранители проводят допросы представителей компании-застройщика и начальника участка строительного объекта, где случилось ЧП. Кроме того, сотрудники СК опрашивают работников субподрядной организации, участвовавшей в работах на площадке. Все указанные лица уже доставлены в подразделение московского ведомства для дачи показаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число погибших при пожаре в строящемся здании на севере Москвы выросло до семи человек. Спасатели эвакуировали из горящей новостройки 31 человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах.