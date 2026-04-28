    Украинская Рада испугалась ответственности за мир с Россией
    Политолог объяснил, почему Польша отпустила российского археолога
    Минобороны Ирана назвало условие открытия Ормузского пролива
    Соловьев извинился перед Боней
    Польша передала Белоруссии российского археолога Бутягина
    Кремль сообщил о работе по предотвращению атак на города и НПЗ России
    Минобороны: Украинцы готовили боевиков для переворота в Мали
    ФСБ показала обменянных на россиян молдавских разведчиков
    Первый ускоренный поезд «Таврия» вышел из Москвы в Симферополь
    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Франция воюет с Россией в Африке руками украинцев

    «Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    28 апреля 2026, 17:24 • Новости дня

    Путин открыл новые приемные отделения скорой помощи в регионах

    Путин открыл новые приемные отделения скорой помощи в регионах
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В День работника скорой медицинской помощи стартовала работа новых модульных приемных отделений в нескольких регионах России, включая Донецк и Симферополь, ее запустил по видеоконференцсвязи президент России Владимир Путин.

    В День работника скорой медицинской помощи президент РФ Владимир Путин посетил Федеральный центр медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, где по видеосвязи принял участие в открытии новых приемных отделений скорой помощи в регионах. Модульные отделения начали работу в Тамбове, Донецке, Екатеринбурге и Симферополе, сообщается на сайте Кремля.

    Перед началом видеоконференции президент осмотрел выставку отечественной медицинской техники. Среди представленных новинок были мобильный лечебно-диагностический комплекс с операционной для работы в полевых условиях, автомобили скорой помощи классов С и В с бронезащитой, многоцелевой вертолет «Ансат» и беспилотная система «Аист», предназначенная для транспортировки медицинских грузов и обеспечения телемедицинских консультаций.

    В ходе мероприятия Владимир Путин отметил: «Данные модули – адаптивные, универсальные, сейчас только что об этом мне тоже рассказывали, и могут использоваться как в экстренных случаях, так и для планового лечения больных, проведения консультаций и диагностики».

    Президент подчеркнул, что до 2030 года планируется создать 99 модульных приемных отделений, из которых 12 уже построено, а еще 28 появятся до конца текущего года.

    Глава государства выразил благодарность всем участникам проекта, отметив масштабность и значимость внедрения современных решений для повышения доступности и качества медицинской помощи в регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Путин отметил героизм работников скорой помощи, проявленный во время спецоперации на Украине.

    28 апреля 2026, 12:10 • Новости дня
    Путин обратился к участникам форума «Открытый диалог»

    Путин обратился к участникам открытого диалога в Национальном Центре «Россия»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выступил с обращением к участникам второго международного форума «Открытый диалог», который проходит в Москве в Национальном Центре «Россия».

    Президент Владимир Путин обратился к участникам и гостям второго международного форума «Открытый диалог», который проходит в Москве, сообщается на сайте Кремля.

    Он отметил, что форум объединил экспертов, бизнесменов и ученых из 120 стран, включая регионы Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Австралии, Северной и Южной Америки.

    «Всех авторов, исследователей с разным опытом и взглядами объединила сильная и дерзкая идея: сформировать общее понимание будущего – будущего мира, который вступил в эпоху глубинных, структурных изменений», – заявил президент.

    По его словам, события последних лет показывают необратимость изменений во всех сферах – от экономики до технологий и демографии.

    «Прежние подходы и устоявшиеся нормы и правила деловой жизни, международных отношений постепенно утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств, которые теряют свои лидерские позиции, уступают место новым центрам роста, странам Глобального Юга», – подчеркнул Путин.

    Президент отметил формирование сложной, многополярной архитектуры мирового развития, где всё большую роль играют государства, ценящие национальный суверенитет и самостоятельно определяющие свои приоритеты.

    «Конечно, очевидно: ни одна страна не может развиваться в одиночку – за счёт других государств или в ущерб им. Кроме того, современные мировые вызовы требуют совместного ответа, объединённых усилий. А значит, модель глобального развития будет устойчивой и справедливой только в том случае, если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения, будет учитывать интересы всех стран», – заявил Путин.

    Глава государства отметил, что форум «Открытый диалог» способствует профессиональному обсуждению без навязывания точек зрения, а его экспертная дискуссия охватывает развитие технологий, торговли, логистики, улучшение среды жизни, а также инвестиции в человека и демографию. Он добавил, что выводы форума будут учтены на Петербургском экономическом форуме.

    «Ключевая, центральная тема «Открытого диалога» – это потребности людей в новом, меняющемся мире. Важно ориентировать всю платформу глобального развития на то, чтобы каждый человек в любой точке Земли имел право на успешное будущее, мог выбирать собственный путь и шаг за шагом реализовывать свой выбор», – отметил Путин.

    Президент выразил уверенность, что «Открытый диалог» поможет найти эффективные решения для устойчивого экономического роста и повышения качества жизни во всем мире – в мире, где «будет цениться взаимное доверие и готовность разрешать любые конфликты на основе компромиссов».

    27 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    Россия не исключила передачи США сообщения после встречи Путина и Аракчи

    Ушаков: Москва может передать США свои соображения после встречи Путина и Аракчи

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона намерена тщательно проанализировать сигналы, полученные от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, а также от США и Израиля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Москва «проанализирует» слова Аракчи и «сигналы» со стороны американцев и израильтян. «И потом тоже посмотрим, что делать», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он добавил: «Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран. Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 20:02 • Новости дня
    Беглов сообщил Путину о создании новых разводных мостов в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о развитии транспортной инфраструктуры города.

    По его словам, в настоящее время ведутся работы над пятью разводными мостами, передает РИА «Новости». Один из ключевых объектов – Большой Смоленский мост – уже практически полностью смонтирован, его рабочее движение будет запущено в 2027 году, а все развязки достроят к 2028 году.

    Беглов также сообщил о строительстве Арсенального и Ново-Адмиралтейского мостов, а также нового разводного моста, который войдет в состав Широтной магистрали скоростного движения. Кроме того, в Отрадном на КАД-2 уже начаты работы по проектированию еще одного моста. По словам губернатора, запуск этого объекта планируется до 2030 года.

    Ранее в понедельник Кремль сообщил о предстоящей встрече Путина с Бегловым. Глава государства также встретился в Петербурге с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Кроме того, российский лидер провел в Северной столице переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

    27 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Эксперт: Решение Путина отложить погашение долгов регионов поможет гражданам и бизнесу

    Асафов: Одобрение Путиным идеи «Единой России» по долгам регионов поможет гражданам и бизнесу

    Эксперт: Решение Путина отложить погашение долгов регионов поможет гражданам и бизнесу
    Tекст: Алексей Нечаев

    Владимир Путин последовательно поддерживает меры по снижению долговой нагрузки на регионы, а «Единая Россия» досконально продумывает логику своих инициатив в этой области, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее президент согласился с идеей партии перенести сроки погашения долгов регионов по бюджетным кредитам. Это позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.

    «Решение Владимира Путина о переносе сроков погашения региональных долгов – это не разовая мера, а продолжение уже выстроенной линии поддержки регионов. Президент одобрил предложение партии, исходя из текущих экономических условий и задач», – сказал политолог Александр Асафов, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    Главная цель, по его словам, – снизить текущую нагрузку на региональные бюджеты и дать им возможность направить больше средств на развитие, прежде всего на социальные и инвестиционные проекты. «Это особенно важно в условиях постоянной динамики ключевой ставки», – отметил он.

    При этом решения по поддержке регионов, пояснил политолог, всегда принимаются последовательно: сначала оценивается эффект от уже действующих мер, затем формируются следующие шаги. «Списание долгов при условии их инвестирования уже показало свою эффективность и подтвердило, что механизм действительно работает», – добавил Асафов.

    Перенос сроков погашения долгов, по его мнению, логично продолжает эту стратегическую линию. «Мера позволит равномерно распределить нагрузку на бюджеты и сохранить возможности для развития субъектов. В результате выигрывают все: граждане, регионы и бизнес», – подчеркнул собеседник.

    Более того, такие решения напрямую влияют на инвестиционный климат, повышая устойчивость и предсказуемость политики на местном уровне. «Это видно и по встречам президента с главами субъектов, где вопросы долговой нагрузки и развития регулярно обсуждаются», – указал Асафов.

    «Решение дает новый вектор для помощи людям. Сегодня идет важнейшая донастройка правовых механизмов, которая уже дает ощутимый результат. Это позволит дать местному самоуправлению фундамент для того, чтобы делать быт граждан в каждом уголке нашей страны комфортнее и благополучнее», – считает Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления.

    В свою очередь мэр Иркутска Руслан Болотов отметил, что решение президента «позволит муниципалитетам подготовиться к отопительному периоду, а также начать подготовку к новому сезону не отвлекая средства, которые необходимы для решения социальных задач. Инфраструктурные бюджетные кредиты доказали свою эффективность».

    Ранее Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» отложить погашение долгов регионов по бюджетным кредитам. Выступая на заседании Совета законодателей в Петербурге, глава государства согласился с инициативой партии, поручив сенаторам и депутатам оперативно проработать механизм ее реализации. Отсрочка по возврату задолженности позволит высвободить более 103 млрд рублей, которые можно направить на нужды граждан.

    В свою очередь, Владимир Якушев, секретарь генсовета партии «Единая Россия», отметил, что инициатива станет принципиально важной для региональных бюджетов страны. «Она позволит направить денежные ресурсы на выполнение социальных обязательств», – пояснил он.

    Ранее ЕР уже обеспечила механизм списания двух третей бюджетных кредитов регионов при направлении средств на социальные нужды. В апреле этого года правительство применило эту меру, списав 31 млрд рублей долгов 16 субъектам на строительство школ, детсадов, дорог и закупку транспорта.

    Высвобожденные средства обеспечат приток средств в бюджеты муниципалитетов, усилят социальную поддержку семей, образование, здравоохранение и ЖКХ. Это позволит регионам лучше справляться с экономическими вызовами.

    28 апреля 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков: Путин осуждает покушения на глав государств

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин последовательно выступает против любых проявлений насилия в отношении руководителей государств, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин всегда осуждает любые посягательства на жизнь глав государств, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя новое покушение на президента США, передает РИА «Новости».

    «Президент Путин всегда последовательно осуждает любые проявления насилия и любые попытки посягательства на жизнь руководителей государств», – сказал официальный представитель Кремля журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские прокуроры предъявили стрелявшему на ужине в Белом доме официальные обвинения в покушении на президента.

    Задержанный учитель из Калифорнии Коул Аллен критиковал американскую администрацию за отказ от предоставления помощи Украине.

    Сам глава США назвал регулярные нападения доказательством собственной исторической значимости.

    28 апреля 2026, 08:29 • Новости дня
    Володин: Госдума проработает вопрос снижения нагрузки на учителей и врачей

    Tекст: Вера Басилая

    В Госдуме начата работа над законопроектом, направленным на уменьшение объема документации для учителей и врачей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин сообщил в Max о начале разработки законодательных инициатив, которые позволят снизить бюрократическую нагрузку на педагогов и медицинских работников. По его словам, соответствующее поручение уже получили профильные комитеты нижней палаты парламента.

    Володин отметил, что тема избыточной документационной нагрузки широко обсуждается среди граждан, а по результатам опроса 65,5% участников проведенного в его канале опроса указали, что ситуация не изменилась, а 29% считают, что требования стали больше.

    Он подчеркнул, что аналогичные обращения поступают и от медицинского сообщества, что подтверждает необходимость законодательных изменений в сферах образования и здравоохранения. По словам спикера, в ближайшее время общественность будет проинформирована о подготовленных законодательных нормах.

    28 апреля 2026, 10:58 • Новости дня
    Путин заявил о потере Западом лидерства и росте влияния Глобального Юга

    Путин обратился к участникам форума «Открытый диалог» в НЦ «Россия»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам форума «Открытый диалог» заявил, что Запад теряет свои лидерские позиции в мире, уступая место странам Глобального Юга.

    Запад постепенно теряет свои лидерские позиции в мире, уступая место странам Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам форума «Открытый диалог», сообщается на сайте Кремля.

    «Прежние подходы и устоявшиеся нормы и правила деловой жизни, международных отношений постепенно утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств, которые теряют свои лидерские позиции, уступают место новым центрам роста, странам Глобального Юга», – сказал Путин.

    Президент отметил, что все элементы глобального роста – от экономики и финансов до технологий и демографии – в последние годы необратимо меняются.

    «Буквально на наших глазах формируется более сложная, многополярная архитектура мирового развития. В ней все большую роль играют государства, которые доподлинно понимают и ценят важность национального суверенитета в политической, экономической, культурной и общественной сферах, могут сами определять вектор своего развития, опираясь на собственные ценности, ресурсы и приоритеты, идентичность и суверенное мировоззрение», – заявил президент.

    Напомним, форум Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» – ежегодное международное мероприятие, инициированное Национальным центром «Россия».


    28 апреля 2026, 10:35 • Новости дня
    Путин заявил о важности равноправия для устойчивого развития мира

    Путин заявил о важности равноправия для устойчивого глобального развития

    Tекст: Вера Басилая

    Модель глобального развития будет устойчивой, если будет основана на принципах равноправия, уважения и учитывать интересы всех стран, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам форума «Открытый диалог».

    Президент Владимир Путин в видеообращении к участникам форума «Открытый диалог» заявил о важности равноправия для устойчивого глобального развития.

    «Модель глобального развития будет устойчивой и справедливой только в том случае, если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения, будет учитывать интересы всех стран.Ни одна страна не может развиваться в одиночку – за счёт других государств или в ущерб им», – заявил в видеообращении президент Владимир Путин.

    «Буквально на наших глазах формируется более сложная, многополярная архитектура мирового развития. В ней все большую роль играют государства, которые доподлинно понимают и ценят важность национального суверенитета в политической, экономической, культурной и общественной сферах», – отметил президент.

    Президент России сообщил, что выводы по итогам дискуссий форума «Открытый диалог» будут учтены в деловой программе Петербургского международного экономического форума.

    ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.



    28 апреля 2026, 13:16 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание с Путиным по безопасности на выборах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен на совещании обсудить обеспечение безопасности на грядущих выборах в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание пройдет вечером во вторник, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    На нем будут присутствовать глава Конституционного суда Валерий Зорькин, глава Верховного суда Игорь Краснов, генпрокурор Александр Гуцан, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СК Александр Бастрыкин.

    Также должны быть директор ФСО Дмитрий Кочнев, глава Минюста Константин Чуйченко и другие.

    Ранее Путин выражал уверенность в победе патриотических сил и людей дела на предстоящих выборах в Госдуму.

    28 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Песков: Путин поздравит врачей с Днем работника скорой помощи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В день профессионального праздника президент Владимир Путин уделит особое внимание работе экстренных медицинских служб и отметит заслуги врачей перед страной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин во вторник займется вопросами здравоохранения и поздравит врачей с Днем работника скорой медицинской помощи, передает РИА «Новости». Этот праздник ежегодно отмечается в стране 28 апреля.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул значимость труда врачей. «Мы гордимся теми, кто работает в скорой помощи, мы помним их подвиги, подвиги на протяжении всего времени, особенно, конечно, подвиги, которые они совершали в ковид», – заявил он.

    Пресс-секретарь также добавил, что российский лидер посвятит значительную часть своего рабочего графика обсуждению функционирования экстренных служб.

    По его словам, глава государства обязательно обратится с теплыми словами ко всем причастным к этой жизненно важной профессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил медалями сотрудников скорой помощи Белгородской области. Глава государства назвал работу врачей в период пандемии историческим подвигом. Российский лидер выразил особую благодарность спасающим раненых бойцов военным медикам.

    28 апреля 2026, 12:54 • Новости дня
    Песков анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин по видеосвязи проведет открытие модульных объектов скорой помощи в нескольких регионах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в режиме видеоконференции из Кремля откроет новые модульные приемные отделения скорой помощи в регионах, указал Песков, передает РИА «Новости».

    «Служба скорой помощи становится современной, высокотехнологичной», – добавил пресс-секретарь.

    Также Песков уведомлял, что Путин проведет встречу с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

    28 апреля 2026, 12:39 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Мурашко

    Песков сообщил о запланированной встрече Путина с главой Минздрава Мурашко

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во вторник президент России Владимир Путин проведет встречу с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент сегодня проведет встречу с Мурашко, с министром здравоохранения», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ранее провел по видеосвязи совещание с членами правительства по модернизации первичного звена здравоохранения.

    28 апреля 2026, 17:12 • Новости дня
    Путин заявил об уникальности бесплатной скорой помощи России

    Путин: Российская служба скорой помощи уникальна

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии открытия модульных скоропомощных приемных отделений подчеркнул уникальность отечественной службы скорой помощи.

    По его словам, система работает оперативно и бесплатно, а также соблюдает единые стандарты и алгоритмы оказания помощи, передает ТАСС.

    «Российская служба скорой помощи поистине уникальна. Она работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам и алгоритмам. Выезжает к больным и пострадавшим в кратчайшие сроки, независимо от времени суток», – отметил Путин.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах.

    В январе в России установили норматив приезда скорой помощи.

    28 апреля 2026, 16:50 • Новости дня
    Кремль сообщил о предстоящих переговорах Путина с лидером Конго

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проведет официальную встречу с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо, который прибудет в РФ.

    Встреча на высшем уровне состоится 29 апреля, передает ТАСС. Пресс-служба главы государства выпустила официальное заявление касательно графика предстоящих международных контактов. Африканский политик посетит Москву со специальным государственным визитом.

    «29 апреля состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который прибудет в Россию с государственным визитом», – отмечается в сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года Владимир Путин назвал сотрудничество с Республикой Конго приоритетом российской политики в Африке.

    В июне 2024 года глава государства наградил Дени Сассу-Нгессо орденом Почета.

    Во время этого визита конголезский лидер отметил храброе противостояние России незаконным санкциям.

    28 апреля 2026, 17:20 • Новости дня
    Путин заявил о росте производства передового медоборудования в России

    Путин: Россия наращивает производство собственного оборудования

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия активно наращивает производство собственного медицинского оборудования, причем в стране выпускают технику, которая превосходит мировые аналоги по многим характеристикам, заявил президент Владимир Путин.

    «Хочу отметить, что оборудования у нас все больше и больше производится в стране, причем самого передового оборудования, самого лучшего, не то что не уступающего мировым образцам, но и, на мой взгляд, даже превосходящего по многим параметрам», – подчеркнул президент на открытии новых модульных скоропомощных приемных отделений, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах.

    В ходе мероприятия Путин заявил об уникальности бесплатной скорой помощи России и отметил героизм медиков скорой помощи в условиях СВО.

    ОАЭ объявили о решении покинуть ОПЕК и ОПЕК+ с мая
    ФСБ: Жену российского военного осудили в Молдавии по надуманному обвинению
    Эксперты объяснили право России судить абхазского депутата
    Белоусов призвал страны ШОС нарастить военное сотрудничество
    Набиуллина объяснила борьбу с инфляцией метафорой про чашу с пуншем
    В Минобороны Украины признали дефицит продуктов в ВСУ
    В Швейцарии закрыли дело против Гульнары Каримовой

    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке

    США воспользовались моментом и нарастили экспорт энергоресурсов до рекордных значений. Они начали захватывать рынки сбыта ОПЕК, своего главного оппонента на мировом рынке нефти. А с другой стороны – впрыскивать на рынок еще больше американского СПГ. Это позволяет местным компаниям зарабатывать дополнительные миллиарды. Как долго продлится этот успех? Подробности

    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста

    В Германии снова испытывают терпение России. На этот раз один из самых радикально настроенных депутатов Бундестага встретился со знаковой фигурой чеченского терроризма 1990-х годов – Ахмедом Закаевым. Эта встреча «могла стать своеобразным мерилом российской реакции», говорят эксперты и объясняют, какое отношение к происходящему имеет официальный Берлин. Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Украинская Рада испугалась ответственности за мир с Россией

    Депутаты Верховной рады опасаются брать на себя ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией и хотят сдать мандаты. С таким заявлением выступила украинский нардеп Лариса Билозир после слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Киеву придется пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта. Что на самом деле стоит за нежеланием украинских парламентариев признавать потери территории? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

