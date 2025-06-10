  • Новость часаЗеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пашинян стал разрушать одну из главных исторических скреп Армении
    Дробницкий: Власти США не могут навести порядок в Лос-Анджелесе по двум причинам
    Хинштейн: Стрелявший из гранатомета по домам в Судже военный погиб в ДТП
    Шеслер указала на «селюковский» характер «дерусификации» Украины
    Минобороны сообщило об успешном групповом ударе по военным целям в Киеве
    Опубликована третья часть списка погибших украинских военных для передачи Киеву
    Израиль опроверг заявление посла о поставках Украине комплексов Patriot
    МВД обновило форму полицейских
    В результате стрельбы в школе австрийского Граца погибли 11 человек
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину решено использовать до полного износа

    Переговоры в Стамбуле похожи на ритуальные танцы, призванные продемонстрировать хоть какую-то динамику, пока реальные решения принимаются на поле боя и в кабинетах, далеких от Босфора.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

    12 комментариев
    10 июня 2025, 14:53 • Новости дня

    Путин: Подвиг медиков во время пандемии вошел в историю

    В преддверии Дня медработника Путин поздравил врачей с праздником

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что подвиг российских медиков во время пандемии коронавируса навсегда останется в истории страны.

    Путин, открывая объекты здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии в режиме видеоконференции, заявил: «В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени уважения и признательности». Президент подчеркнул, что отношение к медикам еще более укрепилось в период пандемии. Практически все медицинские работники страны были задействованы в борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

    Благодаря профессионализму, самоотверженности и милосердию врачей инфекция отступила. Путин назвал работу медиков в период пандемии подвигом, который навсегда войдет в историю.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин намерен поучаствовать в открытии объектов здравоохранения в регионах страны,

    9 июня 2025, 08:12 • Новости дня
    Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года
    Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Впервые в современной истории утвержден стратегический план развития Военно-морского флота России до 2050 года с учетом опыта спецоперации на Украине, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

    Решение о подготовке новой стратегии было принято летом прошлого года. Министерство обороны разработало проект, а доработкой занималась Морская коллегия при участии федеральных ведомств. Итоговая редакция была представлена президенту, и 30 мая он утвердил ее, рассказал Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

    Он отметил, что это первый подобный стратегический документ в современной истории России. По его словам, принятие стратегии подчеркивает приоритетность развития современного и мощного флота, а позиции России, как одной из ведущих морских держав мира, постепенно восстанавливаются.

    В документе содержится анализ военно-политической ситуации в мире, оценка рисков возникновения вооруженных конфликтов и потенциала других крупнейших флотов. Патрушев отметил: «Дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта специальной военной операции».

    Стратегия определяет главные задачи флота в мирное и военное время, а также критерии формирования его перспективного облика, чтобы Россия могла эффективно защищать национальные интересы в Мировом океане.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России. Путин заявил о масштабной программе модернизации Военно-морского флота, включающей строительство новых кораблей и подводных лодок.

    Коментарии (4)
    9 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    Военный эксперт перечислил главные задачи стратегии развития ВМФ до 2050 года

    Военный эксперт Дандыкин: В стратегии развития ВМФ особое внимание получат беспилотные системы

    Военный эксперт перечислил главные задачи стратегии развития ВМФ до 2050 года
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия – великая морская держава. Для защиты интересов государства нужен современный и мощный флот, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее помощник президента Николай Патрушев сообщил, что Владимир Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года.

    «Наша страна – великая морская держава, омываемая водами трех океанов. Поэтому стратегия развития ВМФ России – крайне важный документ. В истории отечественного флота были подобные программы, но не такие долгосрочные, как разработанная сейчас», – напомнил военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    Президент уделяет особое внимание совершенствованию флота, и утверждение подробной стратегии его дальнейшего развития – логический шаг на данном пути. Произошло это на фоне напряженной обстановки в Балтийском море, где Эстония фактически занялась «пиратством», а также в связи с осмыслением опыта СВО.

    «Исторически сложилось, что четыре флота и Каспийская флотилия изолированы друг от друга. Вопрос стоит о самодостаточности этих объединений или о наращивании скорости переброски сил и средств. В этой связи огромное значение имеет развитие Северного морского пути», – считает Дандыкин.

    Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны подводные лодки совершали едва ли не «кругосветку» для того, чтобы из Тихого океана попасть в зону боевых действий на Северный флот. Он допускает, что вопрос переброски сил мог найти отражение в Стратегии.

    Еще один пункт касается кораблестроения и модернизации судостроительных мощностей. «Сейчас регулярно вводятся в строй многоцелевые подлодки. Но важно также прописать, какие корабли нужны ВМФ», – пояснил собеседник. В документе, вероятно, затронут и состав береговой охраны ФСБ, ведь в случае боевых действий все эти машины переходят под руководство Военно-морского флота.

    «Возможна установка более мощного вооружения на суда данной категории, которых нужно очень много на всех наших направлениях водных госграниц», – подчеркнул спикер. По его мнению, особое внимание будет уделено развитию беспилотных систем: и надводной, и подводной, и воздушной. Эксперт напомнил, что в составе Военно-морского флота уже создаются полки беспилотных систем.

    «Учитываться будет и их применение, и отражение вражеских беспилотников. Носителями этих беспилотных систем окажутся и надводные, и авианесущие корабли», – рассуждает эксперт. Дандыкин добавил: должна развиваться и морская авиация, речь может пойти о создании новых летательных аппаратов с учетом вызовов.

    Ранее Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота на период до 2050 года. Об этом сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он напомнил, что решение о подготовке документа было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле.

    «По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил», – сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

    «Не вдаваясь в детали, скажу, что подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории», – добавил он. Авторы Стратегии оценили нынешнее состояние и возможности флота с учетом опыта военных действий на Украине и сформулировали его задачи в мирное и военное время, рассказал помощник президента.

    Также они проанализировали развитие военно-политической обстановки в мире, варианты вероятного возникновения вооруженных конфликтов и потенциал ведущих военно-морских держав. Сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи и механизмы, направленные на формирование перспективного облика ВМФ.

    Как отметил Патрушев, «подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории». «Это еще раз подчеркивает, что развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач. А позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются», – подчеркнул помощник президента.

    Напомним, в апреле Путин на совещании по Стратегии развития Военно-морского флота сообщал, что в течение следующих десяти лет на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8,4 трлн рублей. По его словам, эти средства должны быть учтены при формировании госпрограммы вооружений.

    «За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 по 2024 год, по сегодняшний день, в состав ВМФ введено четыре стратегические подводные лодки проекта «Борей-А» и четыре многоцелевые подводные лодки проекта «Ясень-М». Вместе с тем очевидно, что динамика меняющейся обстановки в мире, появление новых вызовов, угроз, наконец, бурная технологическая, цифровая революция, роботизация и широкое внедрение беспилотных систем – все это требует формирования нового облика Военно-морского флота», – подчеркивал глава государства.

    Отметим, в России создан Технический совет по развитию морских беспилотных систем, который займется внедрением беспилотных технологий в деятельность Военно-морского флота. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

    Коментарии (6)
    9 июня 2025, 21:44 • Видео
    Киев отказался принимать свои трупы

    Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

    Коментарии (4)
    9 июня 2025, 14:57 • Новости дня
    Путин заявил, что не стал бы мастером спорта при современных взносах

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему стартовых взносов в спорте, подчеркнув, что подобные расходы были бы непосильными для семьи в годы его юности.

    Владимир Путин заявил, что при существующих в наши дни стартовых взносах не смог бы в юности стать мастером спорта по самбо и дзюдо, передает ТАСС.

    Глава государства объяснил, что в его семье не было средств оплачивать участие в соревнованиях: «Сегодня я, наверное, если бы занимался спортом, вряд ли смог бы выполнить мастера спорта Советского Союза по самбо и второй раз мастера спорта Советского Союза по дзюдо. У моей семьи не было денег для того, чтобы платить за каждый шаг начинающего спортсмена. Просто невозможно было бы».

    Путин подчеркнул, что важно добиться социальной справедливости для всех российских семей, чтобы спорт был доступен каждому ребенку. Он отметил необходимость продолжать работу в этом направлении.

    Министр спорта Михаил Дегтярев в ответ заверил, что вопрос будет урегулирован совместно со всеми профильными ведомствами. Он напомнил, что Минспорт с 1 мая отменил все стартовые взносы на соревнованиях для детей до 18 лет, чтобы поддержать семьи и обеспечить равный доступ к спортивным занятиям для юных россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, глава Минспорта России заявил о создании специального фонда для поддержки российского спорта. Владимир Путин подчеркнул готовность страны организовывать престижные спортивные соревнования с достойными призовыми фондами.

    Коментарии (0)
    9 июня 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин сравнил работу в парламенте и правительстве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым обратил внимание на разницу между работой в парламенте и в органах исполнительной власти.

    Дегтярев ранее возглавлял комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи в Государственной думе, а теперь работает в правительстве. «Сфера спорта для вас не нова, вы работали еще в Государственной думе, этим всем занимались. Но все-таки работа в правительстве – это другая работа», – сказал Путин, открывая встречу, передает ТАСС.

    Президент добавил, что в исполнительных органах власти применяются иные подходы, а вопросы становятся более конкретными.

    Ранее Путин выразил готовность организовывать в стране престижные спортивные события с достойными призовыми фондами.

    В понедельник Дегтярев сообщил на встрече с российским лидером о подготовке к запуску Российского спортивного фонда.

    Коментарии (0)
    8 июня 2025, 10:00 • Новости дня
    Путин поздравил соцработников России с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В профессиональный праздник социальных работников президент Владимир Путин напомнил, что указ Петра I 1701 года стал началом российской системы соцзащиты.

    Президент России Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, передает ТАСС. Глава государства отметил, что традиции милосердия и попечительства всегда были характерны для российского народа и продолжаются нынешним поколением.

    В своей поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что указ Петра Первого от 8 июня 1701 года об открытии учреждений для ухода за неимущими стал важной вехой в истории российской системы социальной защиты. «Благородные традиции милосердия и попечительства, помощь тем, кто нуждается в заботе и сострадании, всегда были в характере нашего народа, находили живой отклик в сердцах людей и поддержку в обществе», – заявил президент.

    Путин отметил, что социальные работники проявляют глубокое понимание значимости своей миссии, отличаются отзывчивостью и неравнодушием. Он напомнил, что улучшение качества и доступности социальных услуг требует объединения усилий государства, институтов развития, НКО, бизнеса и волонтерских организаций.

    В завершение поздравления президент поблагодарил работников социальной сферы за их самоотверженный труд и пожелал им успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, VIII Съезд Партии пенсионеров избрал Эрика Праздникова новым лидером. Партия назвала ключевым приоритетом модернизацию социальной политики и пенсионную реформу.

    Коментарии (0)
    9 июня 2025, 14:50 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность спорта для вернувшихся с ранениями бойцов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на важность создания условий для спортивной реабилитации военнослужащих, получивших ранения и вернувшихся домой после СВО.

    Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым затронул вопрос развития адаптивного спорта для бойцов, возвращающихся с фронта, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что даже получившие увечья военнослужащие должны иметь возможность заниматься спортом.

    Путин заявил: «В том числе в связи с окончанием службы наших ребят, бойцов, которые возвращаются домой с ранениями. И многие из них хотят заниматься спортом».

    Президент попросил министра спорта предоставить отчет по состоянию дел с адаптивными видами спорта.

    Путин предложил обсудить с министром спорта дальнейшие шаги по развитию адаптивного спорта в России, чтобы все, кто желает, могли заниматься физической активностью независимо от перенесенных ранений.

    Кроме того, Путин обратил внимание на развитие детского и юношеского спорта, а также на прозрачность деятельности спортивных организаций и готовность спортивных сооружений в регионах. По его словам, эти направления требуют постоянного контроля и совершенствования.

    В марте в Кузбассе стартовала программа «Реабилитация через спорт» для ветеранов СВО.

    В прошлом году в Ставрополе прошел спортивный турнир для ветеранов СВО.

    Коментарии (0)
    9 июня 2025, 14:37 • Новости дня
    Путин заявил о планах России проводить престижные соревнования

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность организовывать в стране престижные спортивные события с достойными призовыми фондами.

    На встрече с главой Минспорта Михаилом Дегтяревым Путин заявил о готовности страны к проведению интересных и достойных международных спортивных соревнований с хорошим вознаграждением, передает ТАСС.

    По словам Путина, важно поддерживать Национальный олимпийский комитет.

    Глава государства отметил: «Самое главное – поддерживать Национальный олимпийский комитет и с теми, кто хочет, а таких большинство в мире, выстраивать работу на международных площадках. Приглашайте сюда наших друзей, будем с ними работать, проводить соревнования, интересные, достойные, с хорошим вознаграждением, престижные».

    Президент подчеркнул необходимость достойной презентации международных соревнований для зрителей и любителей спорта в России и во всем мире, чтобы продемонстрировать развитие физкультуры и спорта в стране.

    В апреле прошлого года Путин подписал закон, регулирующий вопросы подготовки и проведения «Всемирных игр дружбы» в стране.

    Напомним, сроки проведения международных соревнований «Всемирные игры дружбы» изменились, мероприятия временно перенесены без указания новой даты.

    Международный олимпийский комитет выступил с обращением к иностранным спортсменам с призывом отказаться от участия в Играх дружбы.

    Коментарии (0)
    9 июня 2025, 14:15 • Новости дня
    Лавров охарактеризовал отношения Путина и Трампа как рабочие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом являются рабочими и проходят без предварительных формальностей, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, президенты сразу переходят к обсуждению сути вопросов во время своих регулярных телефонных контактов, передает ТАСС.

    Лавров, выступая на Форуме будущего – 2050, подчеркнул, что такой подход позволяет избежать ненужных иллюзий и несбывшихся ожиданий, поскольку позиции сторон озвучиваются прямо.

    Он также отметил, что на данный момент Москва и Вашингтон находятся в более правильном и нормальном положении, чем во времена администрации Джо Байдена. Министр напомнил, что после саммита Путина и Байдена в Женеве в 2021 году американская сторона практически полностью перекрыла все существовавшие каналы общения.

    Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который длился более часа и был посвящен событиям на Украине. Трамп заявил, что в ходе переговоров Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Телефонный разговор Путина и Трампа стал частью дипломатических усилий США по урегулированию конфликта на Украине, заявили в Госдепе.

    Коментарии (0)
    9 июня 2025, 12:45 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии у Путина планов посещать Венгрию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин пока не ставил себе в график поездку в Венгрию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока такой темы на повестке дня не стоит», – ответил Песков на вопрос, возможно ли, что глава государства отправится в Венгрию, передает ТАСС.

    Он добавил, что венгерский премьер Виктор Орбан остается убежденным сторонником решения самых сложных проблем путем диалога, что разительно отличает его позицию от «близорукой позиции лидеров большинства стран Европейского союза».

    Вместе с тем это не значит, что Москва и Будапешт всегда и во всем соглашаются.

    «Мы имеем много разногласий, но тем не менее обоюдная готовность обсуждать самые острые и противоречивые проблемы именно за столом переговоров позволяет более эффективно решать эти проблемы», – указал Песков.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что парламент Венгрии утвердил выход страны из Международного уголовного суда, который пытался преследовать руководство России и Израиля.

    Коментарии (0)
    9 июня 2025, 12:13 • Новости дня
    Путин приветствовал участников Петербургского международного экономического форума

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Петербургского международного экономического форума. Он подчеркнул, что главная тема форума в этом году: «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

    По словам президента, Россия выступает за суверенное развитие и уважение к культурной самобытности народов, а также продолжит работу с партнерами по БРИКС для формирования эффективного международного сотрудничества без дискриминации и санкционного давления.

    «Главная тема форума в этом году: «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности стран и народов. Вместе с нашими партнерами, прежде всего по объединению БРИКС, намерены продолжать работу по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин отметил, что особое внимание в программе форума уделено вопросам технологического развития, цифровой трансформации, демографии, производительности труда, науки, образования, здравоохранения и социальной защиты. Он выразил уверенность, что дискуссии участников помогут найти ответы на актуальные вызовы современности, и пожелал им успехов.

    ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин планирует выступить на Петербургском международном экономическом форуме.

    В этом году форум соберет делегации от более 92 государств и территорий, что превышает показатели прошлого года.

    Коментарии (0)
    9 июня 2025, 14:25 • Новости дня
    Путин заявил о политизации международных спортивных организаций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что международные спортивные организации отдают предпочтение политическим интересам вместо защиты олимпийских принципов.

    Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым отметил, что современные международные спортивные организации утрачивают свою главную функцию, передает ТАСС.

    По его словам, они все чаще руководствуются политической конъюнктурой, а не защищают изначальные идеалы олимпизма.

    «Мы знаем, что происходит в современном спорте высоких достижений, – обратил внимание президент России, – в международных спортивных организациях, которые, по-моему, больше начинают заниматься политикой, во всяком случае ориентируются на текущую политическую конъюнктуру, а не отстаивают идеалы олимпизма».

    Напомним, в понедельник Путин в Кремле провел встречу с министром спорта Дегтяревым. Обсуждалось развитие детско-юношеского и массового спорта, адаптивных видов спорта, в том числе для участников боевых действий, деятельность спортивных организаций и федераций, а также поддержка Национального олимпийского комитета России.

    Ранее Путин заявил, что международные спортивные организации деградируют из-за политизации и коммерциализации, поэтому создание параллельных структур в сфере международного спорта неизбежно.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что связь между Олимпийским комитетом России и Международным олимпийским комитетом фактически утрачена в условиях кризиса олимпийского движения.

    Коментарии (0)
    10 июня 2025, 09:37 • Новости дня
    Кремль анонсировал выступление Путина на ПМЭФ

    Песков: Путин примет участие в пленарной сессии и дискуссии ПМЭФ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в панельной дискуссии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 20 июня, передает ТАСС.

    По его словам, глава государства по традиции примет участие не только в заседании, но и в панельной дискуссии форума.

    Песков также отметил, что решение о модераторе дискуссии пока не принято.

    Форум в 2025 году пройдет с 18 по 21 июня, а пленарное заседание запланировано на 20 июня.

    Ранее сообщалось, что Петербургский международный экономический форум в 2025 году соберет делегации от более 92 государств и территорий.

    Песков заявлял, что представители компаний из Европы и США проявляли интерес к форуму, однако предпочитали не афишировать свое участие.

    Коментарии (0)
    10 июня 2025, 12:58 • Новости дня
    Песков назвал тему выступления Путина на ПМЭФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме расскажет о развитии экономики страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Во главе угла выступления Путина на ПМЭФ будут вопросы, связанные с экономикой и всеми составляющими «вокруг экономики», сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщал, что президент выступит на пленарном заседании ПМЭФ и примет участие в панельной дискуссии.

    Коментарии (0)
    10 июня 2025, 12:54 • Новости дня
    Песков анонсировал участие Путина в открытии объектов здравоохранения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен поучаствовать в открытии объектов здравоохранения в регионах страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня Путин планирует открыть объекты здравоохранения в самых разных субъектах Российской Федерации. Я не буду их анонсировать. Разумеется, выступит сам Путин, выступит [министр здравоохранения] Михаил Мурашко», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Отмечается, что также выступят губернаторы, где открываются объекты, руководители тех или иных учреждений.

    Ранее Песков сообщал, что Путин во вторник проведет совещание Совета безопасности России.

    Коментарии (0)
    10 июня 2025, 12:50 • Новости дня
    Песков анонсировал заседание Совбеза России с Путиным по духовно-нравственным ценностям

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во вторник планирует провести заседание Совбеза России по теме защиты духовно-нравственных ценностей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Тема будет – вопрос о совершенствовании государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В мае глава российского государства отмечал, что иностранцы видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей.

    Коментарии (0)
    Главное
    Пентагон направил 700 морпехов в Лос-Анджелес для усиления Нацгвардии
    ВДВ получили новую модификацию автомата Калашникова АК-12К
    Пленный ВСУ рассказал о приказах расстреливать раненых российских солдат
    Назначена посол Грузии в США вместо ушедшего со скандалом дипломата
    В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки после изнасилования подростка
    В Петербурге ввели зоны запрета движения для курьеров служб доставки
    Юре Борисову предложили роль русского поэта в британском фильме

    Какой рубль комфортен для России

    Российский рубль признан лучшей валютой в мире в этом году. Это неудивительно, ведь он укрепился аж на 40%. Однако слишком крепкий рубль – не всегда благо. Какие проблемы он создает, и удастся ли их решить за счет второго полугодия? Подробности

    Перейти в раздел

    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отнеслась к телам военных ВСУ гуманнее Зеленского

    Украинская сторона на протяжении трех дней не может принять тела погибших бойцов ВСУ. Все это время рефрижераторы с замороженными трупами стоят вблизи границы в Брянской области, а власти в Киеве не желают внятно объяснить свою позицию. По мнению экспертов, у офиса Зеленского есть несколько причин для такого поведения, но в итоге противнику все же придется забрать тела своих военных. Подробности

    Перейти в раздел

    Пашинян стал разрушать одну из главных исторических скреп Армении

    «Главный мафиози», «главные педофилы» – все эти грязные эпитеты и оскорбления звучат сейчас из уст представителей семьи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его самого в адрес высшего духовенства Армянской апостольской церкви. Пашинян требует свергнуть действующего католикоса и избрать нового. Перед нами невиданный во всей армянской истории скандал. Как он возник и чего добивается Пашинян? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Киев отказался принимать свои трупы

      Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации