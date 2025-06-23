Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем. Западный человек накачан этим до судорог.4 комментария
Путин: Агрессия против Ирана не имеет никаких оправданий
Любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
«Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Путин передал наилучшие пожелания президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру Али Хаменеи через Аббаса Аракчи.
Глава МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что напряженность на Ближнем Востоке усилилась из-за нападений Израиля и США на Иран. Аракчи отметил, что Москва и Тегеран ведут постоянные консультации по вопросам мировой безопасности и выразил удовлетворение встречей с Путиным на фоне сложной ситуации в регионе.
Ранее президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
Политолог Федор Лукьянов заявил, что поддержка Россией Ирана осложнит переговоры по урегулированию на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему операция президента США «Полуночный молот» создала угрозу для всего Ближнего Востока и мира.