Путин оценил выставку к 120-летию российского парламента в Петербурге
Президент Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко изучили историческую экспозицию в Таврическом дворце перед началом масштабного заседания российских законодателей.
Глава государства прибыл на мероприятия Совета законодателей при Федеральном Собрании, передает РИА «Новости».
Перед официальным выступлением он совместно с Матвиенко ознакомился с архивными материалами, посвященными 120-летию отечественного парламентаризма.
Экскурсию для высокопоставленных гостей провел руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. Он подробно рассказал об основных этапах исторического развития законодательной власти в стране.
Исторически российская двухпалатная парламентская система начала свою работу 27 апреля 1906 года. Сейчас в Петербурге проходят профильные мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал выступление Владимира Путина на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей отдельной рабочей беседе главы государства с Валентиной Матвиенко.