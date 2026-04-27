Путин оценил выставку к 120-летию российского парламента в Петербурге

Путин в шутку посоветовал боксеру Шумкову продолжать кусаться на ринге

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующие кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин». Отмечается, что инцидент произошел после церемонии вручения государственных наград чемпионам мира по боксу, где спортсмен сфотографировался с президентом в боксерской стойке, передает ТАСС.

Старшие спортсмены предложили Шумкову не сжимать кулаки и «вести себя прилично». Они также пообещали, что боксер больше не будет кусать соперников за ухо на ринге, на что сам Шумков подтвердил: «Обещаю».

В ответ Путин в шутку сказал: «Пускай кусается, кусайся-кусайся, пускай боятся». Президент напомнил о нашумевшем эпизоде с участием бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона, который однажды откусил ухо своему сопернику во время боя и выплюнул его на ринг.

Ранее сообщалось, что во время неформального общения с победителями мировых чемпионатов по боксу Путин лично передал свой бокал шампанского генеральному секретарю Федерации бокса России, мастеру спорта России международного класса Александру Беспутину, заметив, что у спортсмена нет напитка.