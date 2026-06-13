Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
Силы ПВО перехватили и уничтожили 109 БПЛА над Россией
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в течение дня 109 дронов самолетного типа в 12 регионах России и над Черным морем, сообщило Министерство обороны.
Минобороны сообщило в Max, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
На подлете к Москве ПВО Минобороны сбила два дрона ВСУ.
Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над Тульской областью.