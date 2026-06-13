  • Новость часаСилы ПВО перехватили и уничтожили 109 БПЛА над Россией
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    Пожар на авианосце доказывает деградацию ВМС США
    Эксперт: У ВСУ в Константиновке фактически началась агония
    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии стало противовес Украине и НАТО
    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
    При ударе ВСУ по рынку в Сватово пострадали семь мирных жителей
    Военкор Поддубный сообщил об ударах «Геранями» по Криворожской ТЭС
    В Иране назвали дату похорон погибшего верховного лидера Хаменеи
    Дроны ВСУ поразили Старобельск во время приезда экс-разведчика Риттера
    Японский GlobalSign начал отзыв «цифровых паспортов» российских сайтов
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Образ «страшной России» – политический инструмент Запада

    Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

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    13 июня 2026, 20:58 • Новости дня

    Мирошник заявил о причастности экс-главы Google к атакам БПЛА на Россию

    Мирошник: Выпускающей БПЛА Hornet фирмой владеет экс-глава Google Шмидт

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт является владельцем компании Swift Beat по производству БПЛА Hornet, которыми ВСУ бьют по гражданским объектам и транспорту в России, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Фирмой, выпускающей дроны Hornet для атак на Россию, владеет экс-глава Google, заявил Мирошник в Max.

    «По официальным данным, беспилотники Hornet производятся американской компанией Swift Beat, владельцем которой является Эрик Шмидт, бывший генеральный директор Google. Первое боевое применение в зоне СВО подобных БПЛА было зафиксировано в марте 2026 года, когда эти беспилотники атаковали Донецк», – написал дипломат.

    Политик добавил, что российские военные уже сбили один такой аппарат на харьковском направлении. По его словам, за последние месяцы противник получил значительное количество этих дронов.

    Мирошник уточнил, что американские аппараты оснащены спутниковой навигацией и способны летать в автономном режиме на расстояние до 145 километров. Они могут нести до пяти килограммов взрывчатки. Именно такие иностранные поставки снабжают украинскую сторону оружием для совершения военных преступлений против мирного населения, подчеркнул посол.

    Украинские боевики используют американские беспилотники Hornet для атак на сухопутный коридор в Крым.

    Российские морпехи уничтожили дюжину подобных аппаратов на добропольском направлении.

    ВСУ впервые применили этот ударный дрон при обстреле гражданских объектов в Донецке.

    13 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о желании Сумской области присоединиться к России

    Пленный ВСУ рассказал о желании жителей Сумской области войти в состав России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попавший в плен украинский военнослужащий Леонид Тарасенко рассказал о пророссийских настроениях в Сумской области и описал свою службу на фронте.

    Украинский военнослужащий Леонид Тарасенко добровольно сдался в плен бойцам российской группировки войск «Север» и рассказал о пророссийских настроениях в Сумской области, сообщает РИА «Новости». По его словам, часть местных жителей обсуждала вариант вхождения региона в состав России.

    «Там у нас в Сумской области много кто разговаривал, чтобы русские зашли, чтобы Сумская область присоединилась к Курской. Потому что в области у нас много ребят, кто ездит на работу в Россию», – сказал Тарасенко.

    Он пояснил, что пошел служить в войска территориальной обороны после повестки из военкомата, так как иначе не смог бы содержать мать с отчимом. Пленный добавил, что при попытке уклониться от службы рисковал быть задержанным и отправленным на передовую, чтобы, как он выразился, просто «заткнуть дыру».

    Тарасенко добавил, что на фронте в основном занимался рытьем блиндажей в районах Писаревки, Стецковки, Песчаного Верхнего и Песчаного Нижнего. По его словам, возле одного из этих населенных пунктов украинские военные обустроили опорный пункт на 88-90 человек, а в районе Недвигайлова и Коровницы создали укрепление на 800 бойцов. В плен он попал, когда находился в окопе вместе с сослуживцами, и признался, что сам не понимал, зачем они там сидели и чего ждали.

    Ранее Тарасенко также рассказал о переводе инженеров-пограничников и экскаваторщиков в штурмовые подразделения ВСУ из-за нехватки личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки российских войск «Север» продвигаются вглубь Сумской области и наносят удары по позициям ВСУ в районе Конотопа, Глухова и Шостки.

    До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял о пророссийских настроениях жителей Сум и их ожидании прихода России.

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    13 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Военкор Поддубный сообщил об ударах «Геранями» по Криворожской ТЭС
    Военкор Поддубный сообщил об ударах «Геранями» по Криворожской ТЭС
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники «Герань» атаковали Криворожскую тепловую электростанцию в районе Зеленодольска в качестве ответа на удары по гражданским объектам, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Российские силы продолжают наносить удары по энергетическому сектору Украины, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Max. По его словам, атаки являются ответом на действия противника в отношении гражданских объектов.

    «Продолжаем бить по энергосектору Украины. В ответ за атаки на наши гражданские объекты», – подчеркнул журналист. Он разместил в своем канале видео, где зафиксирована работа беспилотных аппаратов «Герань», которыми управляют операторы группировки войск «Днепр».

    Целью атаки стала Криворожская тепловая электростанция, расположенная в районе города Зеленодольск. Поражение объектов генерации и передачи электроэнергии на территории Украины серьезно затрудняет противнику производство и транспортировку военных грузов по железной дороге к линии боевого соприкосновения.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    13 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Дроны ВСУ поразили Старобельск во время приезда экс-разведчика Риттера
    Дроны ВСУ поразили Старобельск во время приезда экс-разведчика Риттера
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время пребывания в Старобельске бывший американский разведчик Скотт Риттер попал под атаку украинских дронов и был срочно вывезен из города.

    О налете украинских беспилотников на Старобельск в момент приезда в город Скотта Риттера сообщает ТАСС.

    По его данным, дроны ВСУ атаковали населенный пункт именно тогда, когда бывший американский разведчик находился там с визитом, после чего его оперативно эвакуировали.

    Риттер рассказал о пережитом обстреле. «Когда уже прибыл в Старобельск, то непосредственно было два громких взрыва. Сначала сказали, что это просто сработало ПВО. Но, как потом оказалось, и меня быстро оттуда увезли, это действительно было попадание украинских дронов», – сказал Риттер.

    Он заметил, что сначала окружающие пытались объяснить звуки срабатыванием системы противовоздушной обороны. Однако впоследствии стало ясно, что удары нанесли украинские беспилотники, после чего было принято решение немедленно вывезти его из города.

    В субботу Риттер, посетив Старобельск, исключил версию ошибки при ударе ВСУ по колледжу и пообещал рассказать о трагедии в США.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важной и нужной поездку иностранных СМИ в Старобельск к месту атаки на колледж. До этого МИД России после теракта в Старобельске заявил о переходе к системным ударам по предприятиям украинского ВПК в Киеве.

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    13 июня 2026, 16:24 • Новости дня
    ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
    ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате нового удара ВСУ по транспортному цеху Запорожской АЭС уничтожены огнем два автомобиля и повреждено оборудование заправочного комплекса, сообщили в пресс-службе станции.

    Транспортный цех Запорожской АЭС вновь подвергся атаке ВСУ, сообщает пресс-служба станции. В результате удара повреждены три автомобиля, при этом два из них полностью уничтожены огнем. Также пострадали топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.

    Сейчас сохраняется высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры атомной станции, отметили на ЗАЭС. При этом подчеркивается, что, несмотря на очередной удар, работа Запорожской АЭС остается под контролем персонала.

    Безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в штатном режиме, а радиационный фон на территории станции и в прилегающем районе находится в пределах естественных значений, отметили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 мая украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по транспортному цеху Запорожской АЭС и гражданской инфраструктуре Энергодара.

    Ранее украинские военные обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС 17 мая. А в апреле украинский беспилотный летательный аппарат атаковал территорию транспортного цеха Запорожской АЭС с гибелью одного из работников станции.

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    13 июня 2026, 12:19 • Новости дня
    ВС России за сутки освободили в Константиновке 172 здания
    ВС России за сутки освободили в Константиновке 172 здания
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Константиновки и завершают зачистку Первомайского района. За сутки освобождено 172 здания, сообщило Минобороны.

    Штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь и Красный городок населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны России. Военнослужащие завершают зачистку Первомайского района.

    За прошедшие сутки в Константиновке было освобождено 172 здания. В ходе боевых действий уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

    В зоне ответственности Южной группировки противник понес значительные потери. Они составили до 115 военнослужащих, немецкий танк Leopard-2, три броне машины и три орудия полевой артиллерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия овладела восточными районами Константиновки.

    Подразделения группировки «Южная» успешно продвинулись в микрорайоне Новоселовка.

    Месяцем ранее Вооруженные силы России начали тактический охват этого населенного пункта с флангов.

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    13 июня 2026, 17:47 • Новости дня
    Командование ВСУ сняло несколько комбригов из-за неудач в Константиновке

    Военкор Кулько сообщил о критическом положении ВСУ в Константиновке

    Командование ВСУ сняло несколько комбригов из-за неудач в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские подразделения успешно продвигаются в Константиновке, установив контроль над ключевыми позициями и отрезав пути снабжения украинского гарнизона, на фоне неудач командование ВСУ сняло с должностей несколько комбригов, сообщил военкор Дмитрий Кулько.

    Битва за Константиновку подходит к завершению, украинская оборона рушится под натиском российских сил. Судьба города, открывающего путь к Краматорску и Славянску, фактически предрешена, сообщает в военкор Кулько в Max.

    Бойцы ВС России установили триколоры в 26 местах, включая здание администрации и металлургический завод.

    «Пока весь май «эксперты» рассуждали о застое на фронте, 4-я бригада скрытно заводила штурмовые группы в ключевые точки города, разрезая гарнизон врага на части», – отмечает журналист. Штурмовики использовали маршруты разведчиков, подготовленные еще в декабре прошлого года. Основной удар пришелся на позиции 156-й бригады ВСУ, которая не смогла сдержать натиск и отступила к реке Кривой Торец.

    Командование ВСУ начало кадровые перестановки на фоне неудач. Снят с должности командир 28-й бригады полковник Куликовский, ожидается отставка комбрига 156-й ОМБр Гупалюка.

    Около 500 украинских военных оказались заблокированы на юге города. Российские операторы дронов активно уничтожают беспилотники противника, пытающиеся доставить припасы окруженным, и наносят удары по позициям ВСУ на расстоянии до 35 километров, вплоть до Дружковки.

    Ранее военкор Александр Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали».

    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки.

    ВС России за сутки освободили в Константиновке 172 здания.

    Также сообщалось, что российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке.

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    13 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР

    Минобороны сообщило об уничтожении пунктов дислокации ВСУ в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолеты ВКС России ударами авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 поразили пункты временной дислокации украинских подразделений в районе Белицкого и Щурова в ДНР, сообщает Минобороны.

    Экипажи ВКС России применили авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-1500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенных пунктов Белицкое и Щурово в ДНР. Минобороны России сообщило ТАСС, что по целям работали самолеты и опубликовало видеозапись ударов.

    «Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей: ПВД подразделения 4-й отдельной бригады быстрого реагирования национальной гвардии Украины в районе н. п. Белицкое и ПВД подразделения 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе н. п. Щурово», – говорится в сообщении военного ведомства. В министерстве подчеркнули, что данные объективного контроля подтвердили уничтожение этих объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные применили авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по временным пунктам дислокации 14-й бригады нацгвардии Украины в Родинском в ДНР.

    Ранее российская авиация нанесла удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ у Родинского в ДНР.

    Кроме того, ВКС России нанесли авиационные удары авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам временной дислокации и складу БПЛА 24-й и 144-й омбр ВСУ в районе Константиновки в ДНР и Гремяч Черниговской области.

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    13 июня 2026, 17:14 • Новости дня
    «Герани» уничтожили цех производства беспилотников ВСУ в Харьковской области

    Дроны «Герань» поразили цех производства украинских БПЛА в Харьковской области

    «Герани» уничтожили цех производства беспилотников ВСУ в Харьковской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России дронами «Герань» поразили цех производства беспилотников ВСУ в районе Чугуева в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    Российские вооруженные силы с помощью беспилотников «Герань» поразили цех по производству украинских дронов в Харьковской области, сообщило в Max Минобороны.

    Отмечается, что операция была проведена специалистами войск беспилотных систем в районе Чугуева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российские беспилотники «Герань» поразили цех по изготовлению украинских дронов в районе Катериновки Харьковской области.

    В тот же день Вооруженные силы России нанесли массированный удар по заводам по производству беспилотников в Киеве.

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    13 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Путин объяснил причины усиления атак украинских дронов

    Путин объяснил усиление атак украинских дронов желанием разобщить народ

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные увеличивают количество ударов дронами самолетного типа для создания паники и нанесения экономического ущерба России, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с военнослужащими – участниками СВО.

    «Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача эта – внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Путин отметил, что первоочередной задачей в текущей ситуации является дальнейшее укрепление отечественной системы противовоздушной обороны.

    «Мы должны укреплять систему ПВО страны, самую разную – я сейчас не буду вдаваться в детали, специалисты это знают, – для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. Мы делаем это и будем это делать», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обсудил с бойцами производство тепловизионных FPV-очков на фронте.

    Он также намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию.

    Президент России заявил, что ударами по гражданским объектам противнику не удастся разобщить россиян.

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    13 июня 2026, 07:57 • Новости дня
    «Северяне»: ВСУ спешно восполняют потери на Черниговском направлении

    ВС России разгромили противника на Черниговском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки заставили противника в Черниговской области спешно восстанавливать боеспособность.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в Черниговской области первые потери понес 2-й батальон 93 омбр ВСУ, выведенный командованием на данный участок фронта на «восстановление боеспособности» из окрестностей Константиновки (ДНР)», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы продвинулись на расстояние до 700 метров.

    На Харьковском направлении штурм-подразделения продвинулись на Волчанском направлении на восьми участках до 300 метров. Стрелковые бои ведутся в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. Подразделения РХБЗ ГВ «Север» ударили ТОС по позициям 3 отмбр ВСУ около Амбарного.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали свыше 40 украинцев 18-24 лет. «Северяне» выяснили, как ВСУ маскируются в Черниговской области. Военэксперт сообщил о подготовке наступления ВС России на Долинку в Запорожской области.


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    13 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке наступления на запорожскую Долинку

    Марочко: ВС России готовятся к наступлению на Долинку в Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продвигаются у Верхней Терсы и активно готовятся к освобождению населенного пункта Долинка в Запорожской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Севернее Верхней Терсы наши военнослужащие продвигаются вдоль автомобильной дороги. Сейчас идут активные работы по подготовке к освобождению населенного пункта Долинка», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил расширение зоны контроля российских войск. По его словам, бойцы смогли успешно выровнять линию фронта севернее населенного пункта Белогорье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщал, что российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана. Российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке.


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    13 июня 2026, 14:40 • Новости дня
    Экс-разведчик Риттер после визита в Старобельск исключил случайность удара ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер, посетив Старобельск, исключил версию ошибки при ударе ВСУ по колледжу и пообещал рассказать о трагедии в США.

    Американский экс-разведчик Скотт Риттер во время визита в ЛНР встретился со студентами Луганского университета имени Владимира Даля и рассказал о поездке в Старобельск. На встрече почтили память погибших минутой молчания. После этого Риттер посетил место удара по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского государственного педагогического университета, сообщает РИА «Новости».

    «Мы все понимаем, что это была не случайность. Это намеренное убийство, намеренная атака ни в чем не повинных детей. Я уже не молодой человек, я побывал во многих конфликтах и видел много войн, но то, что я увидел – это было действительно тяжело», – заявил он.

    Риттер рассказал, что считает Старобельск прекрасным городом, и признался, что, глядя на фотографии погибших девушек и юношей, видит в них утраченное будущее ЛНР, России и мира. Он подчеркнул, что, по его мнению, окружающие должны сделать все, чтобы жертвы не были забыты, а причастные к атаке никогда не были прощены.

    Экс-разведчик пообещал донести в США историю о трагедии в Старобельске, чтобы, как он выразился в своей речи, все узнали правду и не забывали о случившемся.

    «Я обещаю, что я заберу вашу историю назад в Америку, и мы никогда не забудем. И мы сделаем так, что все узнают правду о Старобельске, и мы никогда не простим», - сказал Риттер.

    Напомним, 22 мая ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа, в результате погиб 21 человек и пострадали более 40.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник на совещании у президента России рассказал об использовании 16 беспилотников для удара по Старобельскому колледжу.

    Ранее во время общения с журналистами он сообщил о 65 пострадавших детях после удара по колледжу в Старобельске. Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова на месте трагедии также заявила о целенаправленных ударах беспилотниками по колледжу во время эвакуации детей.

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    13 июня 2026, 12:15 • Новости дня
    Дочь Героя России Очир-Горяева объяснила решение отца отправиться на СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Родные погибшего офицера Нарана Очир-Горяева назвали участие в боевых действиях его личным выбором, неразрывно связанным с древними воинскими традициями калмыцкого народа. Об этом рассказала его дочь.

    Семья поддержала решение заместителя командира батальона Нарана Очир-Горяева отправиться в зону боевых действий, передает РИА «Новости». Офицер погиб при исполнении воинского долга четвертого июня.

    «Мы очень им гордимся. Скучаем, гордимся и надеемся, что он теперь в лучшем мире», – заявила дочь погибшего Виктория. По ее словам, у калмыков не принято перечить главе семьи, а пасть на поле боя считается большой честью.

    Девушка добавила, что участие в спецоперации было осознанным выбором ее отца. Ранее президент Владимир Путин назвал военнослужащего настоящим мужчиной и призвал увековечить память подобных героев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о гибели Героя России Нарана Очир-Горяева в зоне спецоперации.

    Пресс-служба правительства республики анонсировала похороны военнослужащего в Элисте на 10 июня.

    Дочь офицера отметила добровольный уход отца на фронт в 2022 году.

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    13 июня 2026, 08:40 • Новости дня
    Бойцы группировки «Север» разгромили полсотни украинских блиндажей

    Военные группировки «Север» уничтожили более 50 блиндажей ВСУ под Харьковом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала июня уничтожили более 50 блиндажей ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным «Карта».

    «Артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» нанесли огневое поражение и уничтожили более 50 блиндажей ВСУ в Харьковской области с начала июня. Удары были нанесены по скоплениям живой силы, техники и блиндажам противника», – рассказал военный, передает РИА «Новости».

    По его словам, разведка велась круглосуточно с помощью беспилотников самолетного типа, способных залетать на глубину до 100 километров. Удары наносились реактивной и ствольной артиллерией, что позволило разрушить инженерные сооружения и нарушить управление украинскими подразделениями на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы беспилотников 11-го армейского корпуса уничтожили редкий шведский танк под Харьковом.

    В мае бойцы этого подразделения ликвидировали более 90 вражеских коптеров.

    В начале июня расчеты дронов группировки «Север» поразили свыше 40 целей в Сумской области.

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    13 июня 2026, 21:11 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили и уничтожили 109 БПЛА над Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в течение дня 109 дронов самолетного типа в 12 регионах России и над Черным морем, сообщило Министерство обороны.

    Минобороны сообщило в Max, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    На подлете к Москве ПВО Минобороны сбила два дрона ВСУ.

    Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над Тульской областью.

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