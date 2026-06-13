Мирошник: Выпускающей БПЛА Hornet фирмой владеет экс-глава Google Шмидт

Tекст: Вера Басилая

Фирмой, выпускающей дроны Hornet для атак на Россию, владеет экс-глава Google, заявил Мирошник в Max.

«По официальным данным, беспилотники Hornet производятся американской компанией Swift Beat, владельцем которой является Эрик Шмидт, бывший генеральный директор Google. Первое боевое применение в зоне СВО подобных БПЛА было зафиксировано в марте 2026 года, когда эти беспилотники атаковали Донецк», – написал дипломат.

Политик добавил, что российские военные уже сбили один такой аппарат на харьковском направлении. По его словам, за последние месяцы противник получил значительное количество этих дронов.

Мирошник уточнил, что американские аппараты оснащены спутниковой навигацией и способны летать в автономном режиме на расстояние до 145 километров. Они могут нести до пяти килограммов взрывчатки. Именно такие иностранные поставки снабжают украинскую сторону оружием для совершения военных преступлений против мирного населения, подчеркнул посол.

Украинские боевики используют американские беспилотники Hornet для атак на сухопутный коридор в Крым.

Российские морпехи уничтожили дюжину подобных аппаратов на добропольском направлении.

ВСУ впервые применили этот ударный дрон при обстреле гражданских объектов в Донецке.