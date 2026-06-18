Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.4 комментария
Италия разместила систему противовоздушной обороны в Турции
Развертывание европейского комплекса средней и большой дальности произошло в рамках постоянного оборонного плана Североатлантического альянса по усилению защиты воздушного пространства.
Зенитная ракетная система SAMP/T была переброшена на территорию третьего командования главной реактивной авиабазы республики, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердило турецкое министерство национальной обороны.
«В целях укрепления противовоздушной обороны альянса в рамках постоянного оборонного плана НАТО одна система ПВО SAMP/T, принадлежащая Италии, сегодня размещена на территории третьего командования главной реактивной авиабазы», – говорится в заявлении.
Одновременно Анкара продолжает развивать собственные национальные проекты в сфере безопасности. Несколько дней назад на полигоне Синоп отечественный комплекс Siper успешно поразил высокоскоростную цель Super Simsek, достигнув полной оперативной готовности.
Комплекс SAMP/T является совместной разработкой Франции и Италии. Он предназначен для перехвата самолетов, беспилотников и баллистических ракет, выступая одним из ключевых элементов европейского щита НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года Турция разместила в Малатье предоставленный НАТО зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Накануне этого события силы Североатлантического альянса перехватили летевшую в сторону республики ракету.
В прошлом году Анкара добивалась одобрения Франции на закупку европейских комплексов SAMP/T.