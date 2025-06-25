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Bloomberg: Эрдоган уговаривает Макрона создать совместную систему ПРО
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует на полях саммита НАТО призвать президента Франции Эммануэля Макрона согласиться на создание совместного производства европейской системы противоракетной обороны, пишет Bloomberg.
По данным турецких официальных лиц, одобрение Макрона и разрешение на продажу системы SAMP/T производства Eurosam GIE могут ускорить планы Анкары по созданию собственного ракетного щита в течение двух-трех лет, передает Bloomberg.
По информации издания, Турция давно добивается одобрения Франции на закупку европейских систем и рассчитывает получить зеленый свет для кооперации. В прошлом Эрдоган распорядился увеличить выпуск ракет средней и большой дальности на фоне конфликта Ирана и Израиля.
Турецкие источники отмечают, что Эрдоган намерен убедить Макрона и других лидеров НАТО признать значимость Турции для безопасности Европы как второй по численности армии в альянсе и подчеркнуть важность неограниченного сотрудничества в оборонной сфере для повышения уровня сдерживания.
Анкара стремится убедить западных союзников согласиться на совместное производство зенитных комплексов, что позволит укрепить национальную оборонную промышленность. Соглашение о разработке системы между Турцией и Eurosam было подписано в 2018 году. По словам турецких чиновников, Италия возражений против сделки не имеет.
Ранее в западной прессе отмечалось, что ВСУ столкнулись с дефицитом ракет к системам SAMP-T и Crotale, поставленным из Италии и Франции. США и их союзники пообещали выделить более 1 млрд долларов на системы противовоздушной обороны для Украины. Италия подтвердила отправку Киеву системы ПВО Samp-T в рамках девятого пакета военной помощи.