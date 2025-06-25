Bloomberg: Эрдоган уговаривает Макрона создать совместную систему ПРО

Tекст: Александра Юдина

По данным турецких официальных лиц, одобрение Макрона и разрешение на продажу системы SAMP/T производства Eurosam GIE могут ускорить планы Анкары по созданию собственного ракетного щита в течение двух-трех лет, передает Bloomberg.

По информации издания, Турция давно добивается одобрения Франции на закупку европейских систем и рассчитывает получить зеленый свет для кооперации. В прошлом Эрдоган распорядился увеличить выпуск ракет средней и большой дальности на фоне конфликта Ирана и Израиля.

Турецкие источники отмечают, что Эрдоган намерен убедить Макрона и других лидеров НАТО признать значимость Турции для безопасности Европы как второй по численности армии в альянсе и подчеркнуть важность неограниченного сотрудничества в оборонной сфере для повышения уровня сдерживания.

Анкара стремится убедить западных союзников согласиться на совместное производство зенитных комплексов, что позволит укрепить национальную оборонную промышленность. Соглашение о разработке системы между Турцией и Eurosam было подписано в 2018 году. По словам турецких чиновников, Италия возражений против сделки не имеет.

Ранее в западной прессе отмечалось, что ВСУ столкнулись с дефицитом ракет к системам SAMP-T и Crotale, поставленным из Италии и Франции. США и их союзники пообещали выделить более 1 млрд долларов на системы противовоздушной обороны для Украины. Италия подтвердила отправку Киеву системы ПВО Samp-T в рамках девятого пакета военной помощи.