Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.3 комментария
Стало известно о прекращении поставок ракет SAMP-T на Украину
Вооруженные силы Украины столкнулись с дефицитом ракет к системам SAMP-T и Crotale, поставленным из Италии и Франции, что отмечено в западной прессе.
На Украине закончились ракеты для поставленных Италией и Францией зенитных батарей SAMP-T, а боезапас для систем французского производства Crotale не поступает уже больше года, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Monde.
В материале издания уточняется: «У Украины больше нет ракет для двух ее батарей SAMP-T, и она за полтора года не получила ни одной ракеты для... Crotale».
По информации Corriere della Sera, еще в марте стало известно, что две батареи ПВО SAMP-T, переданные Италией и Францией, практически полностью израсходовали свои запасы ракет. В 2023 году Париж также поставил Украине две системы ПВО Crotale, однако новых ракет к ним страна не получает. Министерство обороны ранее сообщало об уничтожении этих систем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты заявили, что обещанные Киеву системы ПВО не смогут работать в семи приграничных регионах Украины. США и их союзники пообещали выделить более 1 млрд долларов на системы противовоздушной обороны для Украины. Италия подтвердила отправку Киеву системы ПВО Samp-T в рамках девятого пакета военной помощи.