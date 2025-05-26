Стало известно о прекращении поставок ракет SAMP-T на Украину

Tекст: Дмитрий Зубарев

На Украине закончились ракеты для поставленных Италией и Францией зенитных батарей SAMP-T, а боезапас для систем французского производства Crotale не поступает уже больше года, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Monde.

В материале издания уточняется: «У Украины больше нет ракет для двух ее батарей SAMP-T, и она за полтора года не получила ни одной ракеты для... Crotale».

По информации Corriere della Sera, еще в марте стало известно, что две батареи ПВО SAMP-T, переданные Италией и Францией, практически полностью израсходовали свои запасы ракет. В 2023 году Париж также поставил Украине две системы ПВО Crotale, однако новых ракет к ним страна не получает. Министерство обороны ранее сообщало об уничтожении этих систем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты заявили, что обещанные Киеву системы ПВО не смогут работать в семи приграничных регионах Украины. США и их союзники пообещали выделить более 1 млрд долларов на системы противовоздушной обороны для Украины. Италия подтвердила отправку Киеву системы ПВО Samp-T в рамках девятого пакета военной помощи.