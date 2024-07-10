Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.23 комментария
США и их союзники пообещали выделить более 1 млрд долларов на ПВО Украины
В рамках Инициативы немедленных действий по ПВО Украине пообещали свыше 1 млрд долларов на поддержку противовоздушной обороны, сказано в совместном заявлении США и их партнеров.
В заявлении выражается благодарность «коалиции из более 50 стран». Сообщается, что НАТО и Украина работают над совместимой с альянсом интегрированной архитектурой ПВО и ПРО, передает РИА «Новости».
Как сказано в заявлении, Украине собираются передать стратегические системы ПВО Patriot (от США, Германии и Румынии), компоненты к ним (от Нидерландов и других стран), систему SAMP-T (от Италии), а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.
Напомним, президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что при поставках Вашингтоном «критически важных воздушных перехватчиков Украина будет их первоочередным получателем», Киев получит «эти системы раньше, чем кто-либо еще».