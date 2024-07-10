Байден выразил уверенность в способности Украины «остановить» Россию

Tекст: Антон Антонов

«Пусть никто не сомневается: Украина может и остановит (президента России Владимира) Путина, особенно при нашей полной и коллективной поддержке», – сказал Байден, выразив уверенность, что в случае успеха специальной военной операции Россия «не остановится на Украине». При этом Байден утверждает, что Россия якобы «проигрывает» в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

«Украина была свободной страной, – приводит его слова ТАСС. – Сегодня она по-прежнему является свободной страной». Как заявил президент США, когда закончится конфликт, Украина «по-прежнему будет свободной и независимой страной». Он сказал, что «Россия не одержит верх, Украина одержит верх».

Как утверждает Байден, Россия якобы стремится к «полному подчинению Украины». По его мнению, Москва хочет «покончить с украинской демократией, уничтожить украинскую культуру и стереть Украину с карты».

Байден обещал, что при поставках Вашингтоном «критически важных воздушных перехватчиков Украина будет их первоочередным получателем», Киев получит «эти системы раньше, чем кто-либо еще». По его словам, США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия передадут Киеву «пять дополнительных стратегических систем ПВО», а в ближайшие месяцы Украина получит «десятки дополнительных тактических систем ПВО». В 2025 году Украине передадут сотни ракет-перехватчиков.

«Мы готовы, можем и будем сдерживать агрессию и защищать каждый дюйм территории НАТО на любом направлении: на земле, на море, в киберпространстве и в космосе», – сказал он. При этом он заверил НАТО, что и Демократическая, и республиканская партии США поддерживают альянс.

Напомним, на официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет «крупнейшей угрозой».