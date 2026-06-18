Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.4 комментария
Обвинение затребовало девять лет колонии сценаристу «Счастливы вместе»
Государственное обвинение потребовало назначить сценаристу «Счастливы вместе» Станиславу Берестовому девять лет строгого режима по делу об убийстве участника «Дома-2» Дмитрия Лукина.
Дело рассматривалось в Измайловском суде Москвы с участием коллегии присяжных заседателей, вынесшей обвинительный вердикт, передает РИА «Новости».
«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в колонии строго режима», – заявил прокурор в ходе прений сторон.
Помимо тюремного срока, сторона обвинения поддержала гражданский иск матери погибшего. Она требует взыскать с подсудимого 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт Станиславу Берестовому.
Напомним, в прошлом году бывший участник «Дома-2» был убит при работе над сценарием нового сезона сериала «Счастливы вместе».