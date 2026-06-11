Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Сценариста сериала «Счастливы вместе» признали виновным в убийстве героя «Дом-2»
Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт Станиславу Берестовому, расправившемуся с Дмитрием Лукиным в ходе пьяной ссоры.
В Измайловском суде Москвы присяжные признали виновным сценариста проекта «Счастливы вместе» Станислава Берестового в убийстве участника шоу «Дом-2» Дмитрия Лукина, передает РИА «Новости».
«В Измайловском районном суде города Москвы 9 июня 2026 года коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении Берестового Станислава Эдуардовича», – рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.
Обсуждение вердикта назначено на 18 июня. На этом этапе пройдут прения сторон, прокурор запросит наказание, а суд заслушает позицию защиты перед вынесением приговора. Находящемуся в СИЗО фигуранту предъявлено обвинение по статье об убийстве.
По данным столичной прокуратуры, трагедия произошла в ночь на 14 апреля 2025 года в квартире на Щелковском шоссе. Во время распития алкоголя между знакомыми вспыхнул конфликт. Обвиняемый нанес 33-летнему потерпевшему множество ударов кухонным ножом в шею, грудь, живот и спину, от которых тот скончался на месте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года прокуратура направила уголовное дело в отношении сценариста в суд.
Трагедия произошла во время совместной работы мужчин над продолжением известного сериала. На теле погибшего участника телепроекта эксперты зафиксировали более 50 ножевых ранений