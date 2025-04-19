Экс-участника «Дома-2» Лукина убили при работе над сценарием «Счастливы вместе»

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел 13 апреля, когда к Лукину в гости пришел Станислав Берестовой отпраздновать Вербное воскресенье. По словам обвиняемого, они вместе распивали алкоголь и обсуждали предстоящую работу над сериалом, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Берестовой рассказал следствию, что Лукин вел себя агрессивно и ругался по телефону на свою возлюбленную, а позже попросил занять у него 50 тыс. рублей. Получив отказ, Лукин, по словам подозреваемого, напал на него с кулаками и схватил нож. Завязалась драка, в ходе которой оба получили порезы, а в квартире началась потасовка с переворачиванием мебели.

В результате Лукин упал, и Берестовой вызвал скорую помощь. Сам Станислав также был серьезно ранен: у него диагностировали переломы, порезы на руке, а также многочисленные ушибы и ссадины. После госпитализации Берестовой находился в коме на аппарате искусственной вентиляции легких, а после выписки был арестован.

Накануне, участвовавшая в шоу «Дом-2» Мария Кохно, бывшая возлюбленная другого участника проекта Дмитрия Лукина, высказала предположение, что его убийство могло произойти из-за характера мужчины.

Напомним, тело Лукина нашли в квартире в Москве, на его теле насчитали более 50 ножевых ранений.