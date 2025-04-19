На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
Экс-участника «Дома-2» Лукина убили при работе над сценарием «Счастливы вместе»
Бывший участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Лукин был во время работы над сценарием нового сезона «Счастливы вместе», сообщили СМИ.
Инцидент произошел 13 апреля, когда к Лукину в гости пришел Станислав Берестовой отпраздновать Вербное воскресенье. По словам обвиняемого, они вместе распивали алкоголь и обсуждали предстоящую работу над сериалом, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Берестовой рассказал следствию, что Лукин вел себя агрессивно и ругался по телефону на свою возлюбленную, а позже попросил занять у него 50 тыс. рублей. Получив отказ, Лукин, по словам подозреваемого, напал на него с кулаками и схватил нож. Завязалась драка, в ходе которой оба получили порезы, а в квартире началась потасовка с переворачиванием мебели.
В результате Лукин упал, и Берестовой вызвал скорую помощь. Сам Станислав также был серьезно ранен: у него диагностировали переломы, порезы на руке, а также многочисленные ушибы и ссадины. После госпитализации Берестовой находился в коме на аппарате искусственной вентиляции легких, а после выписки был арестован.
Накануне, участвовавшая в шоу «Дом-2» Мария Кохно, бывшая возлюбленная другого участника проекта Дмитрия Лукина, высказала предположение, что его убийство могло произойти из-за характера мужчины.
Напомним, тело Лукина нашли в квартире в Москве, на его теле насчитали более 50 ножевых ранений.