Бывшая любовь участника «Дома-2» Лукина предположила обстоятельства его гибели

Tекст: Алексей Дегтярев

Кохно в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что узнала о гибели своего бывшего возлюбленного Дмитрия Лукина от общих друзей. Она призналась, что была в ужасе от новости и не могла в это поверить. Последняя их личная встреча произошла год назад во время кремации другой участницы проекта, Либерж Кпадону.

Кохно вспомнила о встрече с Лукиным на кремации, отметив, что он тогда сказал весьма пророческую фразу: «Ну что, я следующий».

Это сильно запомнилось ей, хотя Лукин на поминках старался всех развеселить. Он активно участвовал в стендапах и создавал сценарии для сериалов и фильмов, а также планировал снять фильм в память о Либерж.

По словам Кохно, пока никто не знает точных обстоятельств трагедии, но она высказала предположение, что причиной могла стать вспыльчивость и горячий нрав Лукина.

«Дима был очень острый на язык, вспыхивал как спичка и всегда лез в драку», – отметила она.

Напомним, тело Лукина нашли в квартире в Москве, на его теле насчитали более 50 ножевых ранений.