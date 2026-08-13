Мирошник объяснил желание Британии к контактам с Москвой

Tекст: Катерина Туманова

«Британцы – известные специалисты по подстрекательству и организации «войны чужими руками», но в последнее время их чувство меры начинает давать сбои, что и тревожит отдельных представителей английской элиты», – сказал он ТАСС.

Мирошник отметил, что теперь британцы и заговорили о том, что им очень нужна прямая линия связи с Москвой.

«Чтобы после очередной такой выходки успеть вовремя позвонить и прокричать в трубку: «Это не мы! Только не по нам!» – добавил дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, The Times сообщила, что Британия захотела возобновить военные контакты с Россией. МИД сообщил, что Россия получает от Британии сигналы о возобновлении военных контактов.

В июне МИД России указал на стремление Лондона спровоцировать прямой конфликт Европы с Москвой.