Лаос заявил о желании подключиться к газопроводу «Сила Сибири – 2»

Tекст: Дарья Григоренко

«Если мы построим трубопровод, мы снизим стоимость поставок и логистики, что будет очень полезно для нашей страны», – отметил президент Национальной торгово-промышленной палаты Лаоса, отвечая на вопрос журналистов, передает ТАСС.

Кроме того, республика изучает варианты приобретения российского сжиженного природного газа. По словам Суванавонга, такие поставки помогут преодолеть трудности с топливом, которые возникли на фоне ситуации вокруг Ирана. Глава палаты добавил, что этот шаг считается одним из главных решений текущих энергетических проблем государства.

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Правительства России и Лаоса оформили договоренность о совместной работе в сфере мирного атома.

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