В Швейцарии прошел референдум об ограничении численности населения страны. Инициатива не прошла, потому что большинство приезжих в стране – коренные европейцы. И при всех издержках с выходцами с Ближнего Востока и из Африки столь радикальную меру сочли избыточной.2 комментария
Лаос заявил о желании подключиться к газопроводу «Сила Сибири – 2»
Лаос выразил заинтересованность в присоединении к проекту газопровода «Сила Сибири – 2», сообщил на полях саммита Россия – АСЕАН президент Национальной торгово-промышленной палаты страны Удет Суванавонг.
«Если мы построим трубопровод, мы снизим стоимость поставок и логистики, что будет очень полезно для нашей страны», – отметил президент Национальной торгово-промышленной палаты Лаоса, отвечая на вопрос журналистов, передает ТАСС.
Кроме того, республика изучает варианты приобретения российского сжиженного природного газа. По словам Суванавонга, такие поставки помогут преодолеть трудности с топливом, которые возникли на фоне ситуации вокруг Ирана. Глава палаты добавил, что этот шаг считается одним из главных решений текущих энергетических проблем государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о широких перспективах сотрудничества России и АСЕАН в области энергетической безопасности.
Правительства России и Лаоса оформили договоренность о совместной работе в сфере мирного атома.
Вице-премьер Александр Новак выразил готовность Москвы нарастить объемы экспорта топлива лаосской стороне.