Путин и премьер Малайзии обменялись шутками на саммите Россия – АСЕАН

Путин и премьер Малайзии Ибрагим обменялись шутками на саммите Россия – АСЕАН

Tекст: Дарья Григоренко

Лидеры пообщались после традиционной церемонии совместного фотографирования глав делегаций, передает РИА «Новости».

Покидая специально подготовленную зону для съемки, Анвар Ибрагим подошел к российскому лидеру. С улыбкой он передал сообщение через переводчика и изобразил символическое рукопожатие со скрещенными руками, которое часто практикуется на многосторонних встречах.

В ответ на жест малайзийского коллеги Путин с пониманием кивнул и приветственно махнул рукой. Затем оба лидера, смеясь и не прерывая диалога, направились в зал заседаний. Саммит проходит в Казани 17–18 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с главой правительства Малайзии Анваром Ибрагимом.

На пленарном заседании российский лидер предложил коллегам по АСЕАН обсудить любые интересующие вопросы.

Накануне глава государства прибыл в Казань для участия в этом юбилейном саммите.