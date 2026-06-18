Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.0 комментариев
Путин и премьер Малайзии обменялись шутками на саммите Россия – АСЕАН
Путин и премьер Малайзии Ибрагим обменялись шутками на саммите Россия – АСЕАН
Президент Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели короткую беседу на ногах и обменялись шутками во время саммита Россия – АСЕАН.
Лидеры пообщались после традиционной церемонии совместного фотографирования глав делегаций, передает РИА «Новости».
Покидая специально подготовленную зону для съемки, Анвар Ибрагим подошел к российскому лидеру. С улыбкой он передал сообщение через переводчика и изобразил символическое рукопожатие со скрещенными руками, которое часто практикуется на многосторонних встречах.
В ответ на жест малайзийского коллеги Путин с пониманием кивнул и приветственно махнул рукой. Затем оба лидера, смеясь и не прерывая диалога, направились в зал заседаний. Саммит проходит в Казани 17–18 июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с главой правительства Малайзии Анваром Ибрагимом.
На пленарном заседании российский лидер предложил коллегам по АСЕАН обсудить любые интересующие вопросы.
Накануне глава государства прибыл в Казань для участия в этом юбилейном саммите.