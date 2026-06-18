Обвиняемые в покушении на Сальдо признали обстоятельства обвинения

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемыми выступают трое украинских граждан, Александр Кручиненко, Николай и Сергей Семенюков, передает РИА «Новости».

Им вменяется участие в террористическом сообществе, незаконный оборот оружия и взрывчатки, а также совершение терактов.

Прокурор зачитал обвинительное заключение в открытом судебном заседании. «Признаю», – заявил Александр Кручиненко в ответ на вопрос судьи.

Остальные фигуранты также подтвердили фактические обстоятельства дела, однако выразили несогласие с квалификацией их действий как актов международного терроризма.

По версии следствия, с марта по июнь 2022 года подсудимые действовали в составе группы, созданной Службой безопасности Украины. В апреле они застрелили пророссийского активиста, а в июне того же года осуществили подрыв автомобиля начальника департамента молодежной политики Херсонской области, который погиб на месте. Покушение на Владимира Сальдо сорвалось из-за преждевременного срабатывания заложенного взрывного устройства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле уголовное дело о покушении на Владимира Сальдо поступило в суд. В январе Южный окружной военный суд приговорил девятерых обвиняемых к длительным срокам за подготовку убийств руководства региона.

Сам губернатор Херсонской области в прошлом году рассказывал о срывах нескольких попыток лишить его жизни.