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В Британии погиб знаменитый дуб Робин Гуда возрастом 1200 лет
Знаменитое тысячелетнее дерево в Шервудском лесу не дало свежей листвы этой весной из-за многолетнего повреждения корневой системы туристами.
Легендарный «Дуб майора» возле Ноттингема окончательно засох, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent.
Управляющее заповедником Королевское общество защиты птиц (RSPB) официально подтвердило гибель исторического памятника природы.
«Умер легендарный «Дуб майора», 1200-летнее дерево в Шервудском лесу, которое, как известно, связано с Робин Гудом», – пишет британское издание.
Точная причина гибели неизвестна, однако специалисты винят наплыв посетителей, начавшийся еще в Викторианскую эпоху. Из-за плотно утрамбованной земли дождевая вода перестала поступать к корням.
Старший управляющий заповедника Холли Дрейк отметила, что дерево останется в сердце Шервуда как памятник и продолжит поддерживать местную экосистему.
Свое название дуб получил в 1790 году благодаря книге майора Хеймана Рука. Согласно преданиям, именно здесь располагался штаб знаменитого разбойника.
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