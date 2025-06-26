Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.0 комментариев
Мамдани одержал победу над Куомо на праймериз мэра в Нью-Йорке
Мамдани победил Куомо на праймериз мэра Нью-Йорка с социалистической программой
Зохран Мамдани, представитель Демократической социалистической партии, одержал победу на праймериз мэра Нью-Йорка.
33-летний Зохран Мамдани одержал уверенную победу над Эндрю Куомо в борьбе за пост мэра Нью-Йорка, сообщает Bloomberg.
Победа Мамдани, кандидата от демократических социалистов, стала неожиданностью для политического истеблишмента. Мамдани планирует ввести налог для миллионеров и корпораций, чтобы обеспечить бесплатный проезд в автобусах, всеобщий уход за детьми и заморозить арендную плату.
Президент США Дональд Трамп назвал Мамдани «100% коммунистическим безумцем». Как сообщает Time, Трамп раскритиковал внешность, голос и интеллект Мамдани.
Мамдани представляет Асторию, Квинс, в Ассамблее штата с 2021 года. Его предвыборная программа включает бесплатный проезд в городских автобусах, замораживание повышения арендной платы за квартиры со стабилизированной арендной платой и открытие городских продуктовых магазинов, финансируемых за счет повышения налогов для бизнеса и богатых на 10 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Нью-Йорка начала расследовать угрозы в адрес кандидата в мэры Зохрана Мамдани. Кандидат получил сообщения с антимусульманскими высказываниями.