Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.0 комментариев
Белоусов заявил о разгроме ВСУ на славянском направлении
Белоусов: ВС России не оставили шансов боевикам ВСУ на славянском направлении
Российские военнослужащие, освободив Рай-Александровку в Донецкой народной республике, в боях с неонацистами на славянском направлении проявляют образцы храбрости и самоотверженности, решительно громят врага, не оставляя шансов боевикам киевского режима, заявил министр обороны Андрей Белоусов.
Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы личному составу подразделений, отличившихся при взятии населенного пункта, следует из сообщения в Max Минобороны.
Глава ведомства отметил успехи 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 88-й отдельной мотострелковой бригады.
«Военнослужащие 123 отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести и Суворова бригады имени Маршала К.Е. Ворошилова уверенно идут вперед, стойко и мужественно решают боевые задачи, внося огромный вклад в общее продвижение Южной группировки войск», – говорится в послании министра.
Белоусов подчеркнул, что в ходе упорных боев на славянском направлении бойцы демонстрируют храбрость и самоотверженность, уверенно громя противника, не оставляя шансов киевскому режиму. Министр поблагодарил военных за верность долгу и выразил уверенность в их дальнейшем успешном выполнении задач по защите национальных интересов страны.
Ранее подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой народной республике.
Двумя днями ранее российские военные заняли населенный пункт Новый Донбасс.
В конце апреля армия России установила контроль над Новоалександровкой.