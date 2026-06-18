Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.4 комментария
Американские силовики изъяли десятки дронов на матчах чемпионата мира
В США нейтрализовали 55 беспилотников в местах проведения матчей ЧМ-2026
Во время проведения футбольного первенства спецслужбы зафиксировали 145 нарушений воздушного пространства возле стадионов в восьми городах страны.
Силовики перехватили десятки летательных аппаратов вблизи спортивных арен, передает Politico.
Федеральное бюро расследований назвало борьбу с незаконными полетами главным приоритетом при обеспечении безопасности турнира. Все принимающие матчи объекты оснащены специальными системами обнаружения и подавления угроз, передает РИА «Новости».
«Власти успешно отклонили или нейтрализовали 55 беспилотников и изъяли 39 на территории восьми объектов», – говорится в публикации.
Всего спецслужбы зафиксировали 145 нарушений закрытого воздушного пространства. Наибольшее число инцидентов произошло в Атланте, где полиция посадила 20 дронов и конфисковала 11 устройств.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в 11 городах США, а также в Канаде и Мексике. В конце мая авиационные власти ввели строгие временные ограничения на полеты над стадионами и площадками для болельщиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США пообещали оборудовать стадионы чемпионата мира системами защиты от беспилотников.
Полиция канадского Торонто перехватила шесть несанкционированных дронов у мест проведения праздничных мероприятий.
Британская пресса сообщила о нарастающих террористических угрозах для матчей турнира.