Израиль попросил Meta цензурировать контент о военном конфликте с Ираном

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет портал Intercept со ссылкой на внутренние документы, правительство Израиля направило в корпорацию Meta* (деятельность которой запрещена в России как экстремистская) запрос на цензурирование материалов, касающихся военной агрессии против Ирана, передает РИА «Новости».

Руководство страны настаивало на удалении из социальных сетей постов, в которых пользователи высказывают солидарность с Тегераном и критикуют действия Израиля. Кроме того, требование распространялось на визуальные материалы, демонстрирующие последствия ударов иранских ракет. В ряде случаев корпорация удовлетворила эти запросы, однако правовые основания для таких действий остаются неясными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о предотвращении угрозы уничтожения Израиля благодаря военной кампании против Ирана.

Американские вооруженные силы не принимали участия в ответных израильских ударах по иранской территории.

Армия обороны Израиля ранее зафиксировала пуск ракет со стороны исламской республики.