Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.4 комментария
Израиль попросил Meta цензурировать контент о военном конфликте с Ираном
Израильские власти обратились к американской корпорации с требованием удалять публикации, выражающие поддержку Тегерану или демонстрирующие последствия ракетных ударов, сообщил американский портал Intercept со ссылкой на внутренние документы.
Как пишет портал Intercept со ссылкой на внутренние документы, правительство Израиля направило в корпорацию Meta* (деятельность которой запрещена в России как экстремистская) запрос на цензурирование материалов, касающихся военной агрессии против Ирана, передает РИА «Новости».
Руководство страны настаивало на удалении из социальных сетей постов, в которых пользователи высказывают солидарность с Тегераном и критикуют действия Израиля. Кроме того, требование распространялось на визуальные материалы, демонстрирующие последствия ударов иранских ракет. В ряде случаев корпорация удовлетворила эти запросы, однако правовые основания для таких действий остаются неясными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о предотвращении угрозы уничтожения Израиля благодаря военной кампании против Ирана.
Американские вооруженные силы не принимали участия в ответных израильских ударах по иранской территории.
Армия обороны Израиля ранее зафиксировала пуск ракет со стороны исламской республики.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ