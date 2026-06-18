Путин поздравил россиян с наступающим праздником Сабантуй

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российский лидер выступил с заявлением по итогам саммита Россия – АСЕАН совместно с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, передает РИА «Новости». Мероприятие прошло в четверг в столице Татарстана.

«Праздник Сабантуй, который пройдет в эти дни здесь, в Казани и в других регионах Поволжья.... Хотел бы поздравить всех, кто будет праздновать эти события, а они приурочены к окончанию весенних полевых работ традиционно. Хотел бы всех поздравить с этим», – отметил Владимир Путин.

Президент также предложил иностранным гостям задержаться на пару дней, чтобы насладиться праздничной программой. В этот день глава государства принял участие в двух заседаниях и запланировал серию двусторонних встреч.

Юбилейный саммит приурочен к 35-летию отношений между нашей страной и АСЕАН. Ассоциация была создана в 1967 году, сегодня в нее входят 11 государств, включая Вьетнам, Индонезию и Таиланд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию саммита Россия – АСЕАН.