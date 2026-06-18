Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
Путин поздравил россиян с наступающим праздником Сабантуй
Глава государства во время выступления в Казани обратился к соотечественникам с теплыми пожеланиями в честь традиционного завершения весенних полевых работ.
Российский лидер выступил с заявлением по итогам саммита Россия – АСЕАН совместно с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, передает РИА «Новости». Мероприятие прошло в четверг в столице Татарстана.
«Праздник Сабантуй, который пройдет в эти дни здесь, в Казани и в других регионах Поволжья.... Хотел бы поздравить всех, кто будет праздновать эти события, а они приурочены к окончанию весенних полевых работ традиционно. Хотел бы всех поздравить с этим», – отметил Владимир Путин.
Президент также предложил иностранным гостям задержаться на пару дней, чтобы насладиться праздничной программой. В этот день глава государства принял участие в двух заседаниях и запланировал серию двусторонних встреч.
Юбилейный саммит приурочен к 35-летию отношений между нашей страной и АСЕАН. Ассоциация была создана в 1967 году, сегодня в нее входят 11 государств, включая Вьетнам, Индонезию и Таиланд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию саммита Россия – АСЕАН.