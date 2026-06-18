Марочко: Освобождение Кутузовки открыло фронт для наступления

Tекст: Катерина Туманова

«После освобождения Нового Донбасса пришла очень серьезная новость об освобождении Кутузовки. Сейчас могу отметить, что мы заняли ключевые рубежи для того, чтобы продвигаться в западном направлении на участке шириной более 7 км», – заявил он ТАСС.

Министерство обороны России 17 июня проинформировало о том, что военнослужащие группировки войск «Центр» успешно выбили противника из Кутузовки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вышли на северо-западные окраины Красного Лимана в ДНР. ВС России освободили от боевиков ВСУ 96 зданий в Константиновке.



