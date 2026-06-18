Глава МИД Германии допустил пересмотр финансовых взносов в ООН

Вадефуль: Германия может пересмотреть взносы в ООН

Tекст: Валерия Городецкая

«Нам следует оставаться активно вовлеченными в работу Организации Объединенных Наций. Мы нуждаемся в ней как в площадке, где обсуждаются мировые конфликты и пути их решения, а также как в источнике международных правил и стандартов... Но, разумеется, Бундестаг при формировании бюджета более внимательно изучит отдельные направления нашего участия», – заявил министр в интервью изданию Rheinische Post.

Политик подчеркнул недопустимость ситуации, когда мнение одного из крупнейших плательщиков игнорируется при принятии важных решений. Государство намерено отстаивать собственные интересы, требовать уважения и впредь обозначать позицию значительно жестче, передает РИА «Новости».

Одновременно Вадефуль указал на необходимость расширения гуманитарного участия Берлина. Он намерен обсудить этот вопрос с кабинетом министров и парламентом, чтобы предотвратить повторение масштабного миграционного кризиса 2015 года.

В начале июня Германия проиграла выборы непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Генеральная Ассамблея отдала два вакантных места Португалии и Австрии.

Ранее Вадефуль обвинил в дипломатическом поражении Берлина Россию.