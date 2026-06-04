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    4 июня 2026, 19:00 • В мире

    Деньги перестали помогать Германии в ООН

    Деньги перестали помогать Германии в ООН
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Мир выражает недоверие Германии», «Цена за высокомерие и отсутствие принципов», «Полный провал!» – под такими заголовками вышли немецкие СМИ после голосования в ГА ООН. ФРГ впервые не смогла получить место непостоянного члена Совета Безопасности на 2027–2028 годы – несмотря на статус второго донора организации. Что стоит за этим дипломатическим поражением?

    Генеральная Ассамблея ООН избрала новых непостоянных членов Совета Безопасности на 2027-2028 годы. Ими стали Австрия, Киргизия, Зимбабве, Португалия, Тринидад и Тобаго. Голосование обернулось провалом для федерального правительства Германии: страна впервые не смогла получить место в Совбезе, несмотря на статус второго донора организации.

    ФРГ набрала 104 голоса при 127 необходимых. Глава МИД Йоханн Вадефуль, комментируя итоги, заявил, что страна «вступила поздно» в гонку и поэтому оказалась в невыгодном положении. При этом он возложил вину на Россию – якобы Москва разжигала против Берлина негативные настроения, из-за чего Германия впервые не получила место непостоянного члена Совбеза. Доказательств министр не привел.

    «Мы твердо поддерживаем Украину, а Россия не хочет видеть такой голос в Совбезе», – считает Вадефуль. Другой причиной неудачи он назвал особую ответственность Берлина за Израиль в контексте ближневосточного конфликта – по его мнению, именно это стоило Германии ключевых голосов в ООН.

    Как отмечает Politico, поражение Германии, которая десятилетиями получала место в Совбезе каждые восемь лет, стало серьезным дипломатическим ударом для канцлера Фридриха Мерца. Оно может усилить критику в его адрес – особенно на фоне обещаний Мерца восстановить лидерство страны в Европе. Оппоненты внутри Германии, включая представителей «Альтернативы для Германии» (АдГ) и Социал-демократической партии (СДПГ), уже назвали итоги голосования позором и предупреждающим сигналом.

    Напомним: ранее в правящей фракции ХДС обсуждали замену канцлера. Мерц рекордно непопулярен – деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Газета ВЗГЛЯД уже рассуждала, кто может прийти ему на смену и что это изменит. Впрочем, «козлом отпущения» рискует стать глава МИД Вадефуль: его уже призвали уйти в отставку.

    На фоне проигранного голосования в Германии раздаются призывы сократить финансирование ООН. «Если в будущем мы не будем иметь там того влияния, которое нам полагается, возникает вопрос: зачем тогда нам продолжать вкладывать столько денег в ООН?» – заявил министр по международным делам земли Гессен Манфред Пенц. Напомним, ФРГ – второй донор ООН после США: в 2024 году Берлин выделил организации 4,4 млрд евро, в то время как сама ООН, по данным издания The Wall Street Journal, находится на грани банкротства.

    Представитель МИД России Мария Захарова объяснила поражение ФРГ по-своему: страны имели несчастье наблюдать председателем Генассамблеи «представительницу германских элит Анну/Лену Бербок». «Решили больше не рисковать», – сыронизировала она. Германист Тимофей Борисов добавил, что Бербок в сентябре сменит 72-летний глава МИД Бангладеш. «С сентября Германия лишится и этого рычага влияния», – подчеркнул эксперт, назвав поражение «сильнейшим ударом по политике ФРГ и лично по Мерцу».

    Милитаризация как ответ на дипломатическую слабость

    Показательно, что провал Берлина в ООН произошел на фоне резкого роста эскалации в отношении России. Так, в майском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД, Германия заняла второе место, а в апреле была на первом. Создается впечатление, что, испытывая все большее дипломатическое бессилие, Германия делает ставку на военную силу.

    Под предлогом защиты от «русской угрозы» ФРГ уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». Топ-депутаты Бундестага призывают к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД расценили такие заявления как проявление реваншизма – риторика нынешних немецких политиков все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии.

    Как отметил сенатор Алексей Пушков, Германия вновь – уже в третий раз за последние 120 лет – превращается в ведущую военную державу Европы. «Дважды это превращение вело к мировым войнам и катастрофам», – напомнил он. Уже в 2027 году военный бюджет ФРГ превысит бюджеты Британии и Франции вместе взятых, а к 2030 году вырастет еще на порядок.

    «Официальная цель – создание самой сильной армии в Европе, –

    продолжает Пушков. – Военная промышленность набирает обороты. Находящиеся в упадке автомобильные заводы переходят на выпуск военной продукции. В Британии, Франции и Польше надеются удержать возрождающегося немецкого монстра в рамках евроинтеграции. Но будет ли?»

    «Избавляясь от ограничений, наложенных после Второй мировой, Германия рискует вновь стать не только самой вооруженной, но и самой опасной страной Европы – для России, для Европы и для самой себя», – считает сенатор. Дипломатическое измерение этого военного усиления не менее показательно, считают эксперты. Поражение в ООН, как и милитаризация, – звенья одной цепи.

    «То, что ФРГ не получила ожидаемой поддержки при выборах в Совет Безопасности ООН, можно рассматривать как определенный сигнал для немецкой дипломатии. Результаты голосования показали, что международное сообщество критично оценивает роль и политику Германии», – полагает германский политолог Александр Рар.

    Собеседник обратил внимание на то, что председателем Генеральной Ассамблеи ООН является немка Анналена Бербок. «Она всячески лоббировала амбиции Берлина в Совбезе. Несмотря на дипломатические усилия, Германии, по всей видимости, не удалось заручиться достаточной поддержкой стран за пределами Европы», – рассуждает эксперт.

    Рар также напомнил о стремлении канцлера Фридриха Мерца усилить лидерские позиции Германии в Европейском союзе и активизировать европейскую политику безопасности и обороны.

    «Результат голосования в ООН в этой связи следует считать катастрофическим сигналом. «Немецкие власти удивлены тем, что стремление Германии – едва ли не главного кошелька международной организации – попасть в Совбез было проигнорировано», –

    заметил спикер. Аналитик выделил несколько причин ограниченной поддержки Берлина. «Первая – многие государства воспринимают немецкую приверженность международному праву и универсальным ценностям как не последовательную. Критики обращают внимание на отсутствие осуждения со стороны ФРГ военных действий Израиля в секторе Газа, а также на неизменную политическую поддержку еврейского государства», – пояснил политолог.

    Вторая причина связана с украинским кризисом. «Немецкую позицию по конфликту на Украине разделяют только в Европе, а не во всем мире. Если в Берлине поддержку Киева рассматривают как защиту международного порядка и высшей морали, то большинство государств воспринимает ее как одностороннюю точку зрения, которая ослабила роль Германии как потенциального посредника между Россией и Западом», – детализировал Рар.

    «Кроме того, Германия в целом критично относится к идее формирования многополярного мирового порядка и продолжает делать ставку на существующие международные институты – однополярный мир. В ряде стран Глобального Юга такой подход все чаще вызывает раздражение», – добавил собеседник. По его мнению, реакция немецкого руководства показывает: Берлин не намерен корректировать свой внешнеполитический курс.

    «Германия по-прежнему упрямо подчеркивает поддержку Украины и Израиля и сохраняет приверженность своей «ценностно-ориентированной» внешней политике. Это может привести к дальнейшему росту дистанции между ФРГ и большой частью международного сообщества.

    Однако пока остается открытым вопрос, свидетельствует ли это о нарастающей международной изоляции страны или же является отражением более широких изменений в глобальном балансе сил и формирования нового мирового порядка?», – отметил аналитик.

    Он напомнил, что Германия годами стремится при «назревшей реформе» Совбеза ООН стать постоянным членом этого «мирового правительства» с правом вето. «Нынешние события отодвигают Берлин от таких планов», – подчеркнул Рар.

    Схожей точки зрения придерживается Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Провал немецкой заявки на кресло непостоянного члена Совбеза ООН он назвал «важным рубежом для дипломатии ФРГ». «На протяжении всего послевоенного периода подобные заявки Бонна/Берлина были неизменно успешны. Один раз в Совбезе присутствовала и ГДР», – напомнил эксперт.

    «В условиях ограничения суверенитета немецкому руководству было важно использовать любую возможность для укрепления своего международного авторитета. Богатый опыт работы в Совбезе выглядел предпосылкой для получения там Германией постоянной прописки. Теперь в этом процессе сделан большой шаг назад. Под вопросом и сама концепция немецкого мультилатерализма», – написал Соколов в своем Telegram-канале.

    «Как оказалось, Португалия и Австрия могут успешнее работать с государствами Глобального Юга. Привлекательность экономического сотрудничества с ФРГ и мощь немецкой «мягкой силы» не смогли решить прикладную задачу, с которой ранее справлялись без особого труда», –

    добавил политолог. Он усомнился, что определяющую роль на выборах сыграла позиция Берлина по очередному ближневосточному конфликту. «Особые отношения ФРГ с Израилем – устоявшаяся константа международных отношений, с которой свыклись все заинтересованные стороны», – отметил аналитик. Однако, продолжил Соколов, этого нельзя сказать о роли ФРГ как одного из основных спойлеров в рамках переговорного процесса по конфликту на Украине.

    «Подобно тому, как ЕС из модели идеального мироустройства превращается в «еще один» межгосударственный союз, Германия также превращается в «еще одно» государство Запада, растрачивая свои традиционные компетенции или возвращаясь к былым компетенциям, от которых пришлось отказаться много лет назад», – заключил политолог.

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