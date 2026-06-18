Убийство полицией годовалого ребенка вызвало массовые протесты в США

Tекст: Мария Иванова

Столкновения с демонстрантами произошли в штате Миссисипи после сообщения канала ABC News, передает ТАСС.

Для разгона протестующих правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ, данные о новых жертвах и задержанных не поступали.

Трагедия случилась 14 июня возле супермаркета Walmart. Полицейские прибыли на вызов о краже и заметили двух человек с годовалым мальчиком, которые попытались скрыться на автомобиле.

В полиции заявили: «Водитель едва не сбил одного из полицейских». После этого стражи порядка открыли огонь по уезжающему транспорту.

Позже беглецы самостоятельно добрались до больницы. Медики констатировали смерть малыша и зафиксировали тяжелые ранения у одного взрослого, сейчас ведется расследование инцидента.