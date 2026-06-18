Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.0 комментариев
Убийство полицией годовалого ребенка вызвало массовые протесты в США
Волнения охватили американский город Сенатобиа после трагического инцидента на парковке супермаркета, где стражи порядка открыли огонь по автомобилю подозреваемых и случайно застрелили малыша.
Столкновения с демонстрантами произошли в штате Миссисипи после сообщения канала ABC News, передает ТАСС.
Для разгона протестующих правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ, данные о новых жертвах и задержанных не поступали.
Трагедия случилась 14 июня возле супермаркета Walmart. Полицейские прибыли на вызов о краже и заметили двух человек с годовалым мальчиком, которые попытались скрыться на автомобиле.
В полиции заявили: «Водитель едва не сбил одного из полицейских». После этого стражи порядка открыли огонь по уезжающему транспорту.
Позже беглецы самостоятельно добрались до больницы. Медики констатировали смерть малыша и зафиксировали тяжелые ранения у одного взрослого, сейчас ведется расследование инцидента.