Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
В Британии двух мужчин признали виновными в спиле «дерева Робин Гуда»
Суд в Британии признал виновными мужчин в спиле «дерева Робин Гуда»
В Британии присяжные признали двух мужчин виновными в спиле знаменитого платана, простоявшего более 150 лет у вала Адриана и ставшего символом фильма о Робин Гуде, сообщил телеканал Sky News.
Двое мужчин – 39-летний Дэниел Грэм и 32-летний Адам Каррутерс – были признаны британским судом виновными в спиле знаменитого «дерева Робин Гуда», сообщает РИА «Новости».
Как указано в сообщении, платан стоял в национальном парке Нортамберленд более 150 лет и был одним из самых известных деревьев страны.
Оба обвиняемых отказывались признавать свою вину, однако присяжные сочли их виновными. В результате спила дерево рухнуло и повредило находящийся рядом Вал Адриана – древнеримское оборонительное сооружение, входящее в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Следствие оценило ущерб от уничтожения платана в более чем 620 тыс. фунтов стерлингов, а повреждения вала – еще в свыше одной тыс. фунтов.
Как отмечает издание Daily Mail, Грэму и Каррутерсу теперь грозит до 10 лет заключения. Само преступление было совершено в сентябре 2023 года, после чего национальный парк сообщил о спиле дерева и начался поиск подозреваемых. Полиция квалифицировала случившееся как «умышленный акт вандализма» и вскоре задержала нескольких человек.