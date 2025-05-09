В Британии двух мужчин признали виновными в спиле «дерева Робин Гуда»

Суд в Британии признал виновными мужчин в спиле «дерева Робин Гуда»

Tекст: Вера Басилая

Двое мужчин – 39-летний Дэниел Грэм и 32-летний Адам Каррутерс – были признаны британским судом виновными в спиле знаменитого «дерева Робин Гуда», сообщает РИА «Новости».

Как указано в сообщении, платан стоял в национальном парке Нортамберленд более 150 лет и был одним из самых известных деревьев страны.

Оба обвиняемых отказывались признавать свою вину, однако присяжные сочли их виновными. В результате спила дерево рухнуло и повредило находящийся рядом Вал Адриана – древнеримское оборонительное сооружение, входящее в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Следствие оценило ущерб от уничтожения платана в более чем 620 тыс. фунтов стерлингов, а повреждения вала – еще в свыше одной тыс. фунтов.

Как отмечает издание Daily Mail, Грэму и Каррутерсу теперь грозит до 10 лет заключения. Само преступление было совершено в сентябре 2023 года, после чего национальный парк сообщил о спиле дерева и начался поиск подозреваемых. Полиция квалифицировала случившееся как «умышленный акт вандализма» и вскоре задержала нескольких человек.