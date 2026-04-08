Авиакомпании в Британии начали отменять внутренние рейсы из-за цен на топливо

Tекст: Антон Антонов

В материале отмечается, что отмены коснулись в первую очередь направлений в отдаленные регионы страны, где авиасообщение играет критическую роль для местных жителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

В частности, авиакомпания Skybus уже прекратила выполнение рейсов из Ньюки, Корнуолл, в лондонский аэропорт Гатвик. В компании заявили, что такое решение связано с колоссальным ростом цен на топливо из-за ближневосточного конфликта и резким сокращением числа забронированных мест. Аналогичные меры приняла компания Aurigny, которая обслуживает маршруты между островом Гернси и Лондоном. Там также сослались на повышение стоимости топлива и снижение спроса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт в Иране грозит ЕС масштабным энергетическим дефицитом. Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил возможный дефицит авиатоплива в Европе уже в мае.



Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа. Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

