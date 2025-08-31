Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.4 комментария
Mirror напомнила, как Елизавета II пыталась спасти сыновей принцессы Дианы от «потери матери»
Mirror: Елизавета II пыталась спасти сыновей принцессы Дианы от «потери матери»
В 28-ю годовщину гибели принцессы Дианы ее брат Чарльз Спенсер выложил в соцсети фото бело-розового букета пионов, который он составил в память о сестре в этот «невозможный день».
Смерть принцессы Дианы потрясла мир в ночь на 31 августа 1997 года, когда автомобиль, в котором она находилась, попал в ДТП в туннеле под мостом Альма в Париже.
Как рассказал газете Mirror королевский эксперт, королева Елизавета II предприняла тогда ряд мер, чтобы защитить внуков, принцев Уильяма и Гарри, от трагической новости.
Чтобы молодые члены королевской семьи не узнали о кончине матери из новостей, королева распорядилась убрать из резиденции Балморал, где они тогда жили, телевизоры и радиоприемники.
Тина Браун, автор книги «Хроники Дианы», рассказала, как королевская семья планировала сообщить эту новость сыну Дианы.
Покойная королева решила не будить Уильяма и Гарри посреди ночи, чтобы поделиться трагической новостью, предоставив принцу Чарльзу сообщить им эту душераздирающую новость позже.
«Королева немедленно заявила, что все телевизоры и радиоприемники должны быть вынесены. Единственные телевизоры, которые остались, и нашли Филиппу», – рассказала Браун.
Член королевской семьи добавила газете: «Единственным важным для неё было защитить Гарри и Уильяма от потери матери».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший шеф-повар принцессы Дианы Даррен Макгрейди рассказал, как заставил ее возненавидеть полезное блюдо.
Также стало известно, что принц Уильям рассматривает возможность создания собственного документального фильма о принцессе Диане после новостей о новом проекте Гарри и Netflix.