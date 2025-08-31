Mirror напомнила, как Елизавета II пыталась спасти сыновей принцессы Дианы от «потери матери»

Mirror: Елизавета II пыталась спасти сыновей принцессы Дианы от «потери матери»

Tекст: Ирма Каплан

Смерть принцессы Дианы потрясла мир в ночь на 31 августа 1997 года, когда автомобиль, в котором она находилась, попал в ДТП в туннеле под мостом Альма в Париже.

Как рассказал газете Mirror королевский эксперт, королева Елизавета II предприняла тогда ряд мер, чтобы защитить внуков, принцев Уильяма и Гарри, от трагической новости.

Чтобы молодые члены королевской семьи не узнали о кончине матери из новостей, королева распорядилась убрать из резиденции Балморал, где они тогда жили, телевизоры и радиоприемники.

Тина Браун, автор книги «Хроники Дианы», рассказала, как королевская семья планировала сообщить эту новость сыну Дианы.

Покойная королева решила не будить Уильяма и Гарри посреди ночи, чтобы поделиться трагической новостью, предоставив принцу Чарльзу сообщить им эту душераздирающую новость позже.

«Королева немедленно заявила, что все телевизоры и радиоприемники должны быть вынесены. Единственные телевизоры, которые остались, и нашли Филиппу», – рассказала Браун.

Член королевской семьи добавила газете: «Единственным важным для неё было защитить Гарри и Уильяма от потери матери».

