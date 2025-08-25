Шеф-повар принцессы Дианы рассказал, как заставил ее возненавидеть полезное блюдо

Tекст: Ирма Каплан

«Если она собиралась пообедать, благотворительные организации, с которыми она сотрудничала, звонили во дворец и спрашивали: «Что любит принцесса? Какие ее любимые блюда?» Однажды я попросил сотрудников [дворца] позвонить мне и спросить: «Что принцесса любит больше всего, что она ест сейчас?» И я ответил, что она любит лосось», – приводит слова шеф-повара журнал Hello!

Макгрейди вспоминал, как Диана как-то пришла к нему после этого и спросила, что в меню на обед.

«Я умираю с голоду, пожалуйста, скажите мне, что это не лосось. Что не так с лососем и с вами, повара? Куда бы я ни пошла в последнее время, все подают лосося», – пожаловалась Диана.

Даррен даже пошутил, что признался принцессе, будто виноват только в том, что везде по его рекомендации ей подавали курицу. А затем стал менять меню каждую неделю, чтобы лосось не повторялся.

Как писала в 2022 году газета ВЗГЛЯД, шеф-повар Даррен Макгрейди назвал четыре правила, которым следовала Елизавета II, чтобы поддерживать себя в форме.