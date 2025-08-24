Daily Beast сообщил об идее принца Уильяма снять фильм о принцессе Диане

Daily Beast: Принц Уильям может снять собственный фильм о принцессе Диане

Tекст: Ольга Иванова

Об этом пишет издание Daily Beast со ссылкой на источник, близкий к принцу Уильяму, передает РИА «Новости». По информации издания, Уильям может быть вынужден снять собственный документальный фильм о матери, чтобы конкурировать с проектом принца Гарри, который обсуждает совместное производство сериала о Диане с платформой Netflix.

Источник заявил: «Фильм, снятый братьями к 20-летию (кончины принцессы Дианы), должен был стать последним словом. Уильям ясно дал это понять в свое время. Но, конечно, с тех пор все изменилось. Если Гарри теперь собирается снять еще один масштабный сериал на Netflix, фактически заявляя о ее наследии, Уильяму придется дать отпор, будь то интервью или собственный документальный фильм. Вся эта ситуация очень печальна».

Источник также подчеркнул, что Уильям, скорее всего, не будет сотрудничать с британскими СМИ для реализации проекта, учитывая их скандальные методы в прошлом, повлиявшие на жизнь и репутацию Дианы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, принц Гарри рассматривает возможность выпустить документальный фильм о своей матери в сотрудничестве с Netflix.