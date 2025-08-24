Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?4 комментария
Daily Beast сообщил об идее принца Уильяма снять фильм о принцессе Диане
Daily Beast: Принц Уильям может снять собственный фильм о принцессе Диане
Принц Уильям рассматривает возможность создания собственного документального фильма о принцессе Диане после новостей о новом проекте Гарри и Netflix.
Об этом пишет издание Daily Beast со ссылкой на источник, близкий к принцу Уильяму, передает РИА «Новости». По информации издания, Уильям может быть вынужден снять собственный документальный фильм о матери, чтобы конкурировать с проектом принца Гарри, который обсуждает совместное производство сериала о Диане с платформой Netflix.
Источник заявил: «Фильм, снятый братьями к 20-летию (кончины принцессы Дианы), должен был стать последним словом. Уильям ясно дал это понять в свое время. Но, конечно, с тех пор все изменилось. Если Гарри теперь собирается снять еще один масштабный сериал на Netflix, фактически заявляя о ее наследии, Уильяму придется дать отпор, будь то интервью или собственный документальный фильм. Вся эта ситуация очень печальна».
Источник также подчеркнул, что Уильям, скорее всего, не будет сотрудничать с британскими СМИ для реализации проекта, учитывая их скандальные методы в прошлом, повлиявшие на жизнь и репутацию Дианы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, принц Гарри рассматривает возможность выпустить документальный фильм о своей матери в сотрудничестве с Netflix.