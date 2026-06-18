Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.0 комментариев
Блогера Митрошину приговорили к условному сроку за отмывание миллионов
Тверской суд Москвы назначил блогеру Александре Митрошиной условный срок за легализацию денежных средств в особо крупном размере.
«Признать Митрошину виновной и назначить наказание трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 900 тыс. рублей», – огласил решение судья, передает РИА «Новости».
В доход государства также конфисковали 115 млн рублей. Эти активы образовались после продажи квартиры на Краснопресненской набережной за 55 млн рублей и возврата 60,2 млн рублей застройщику на Большой Дмитровке.
Сторона обвинения доказала, что данные операции выступали частью незаконной схемы. С ее помощью легализовали более 127 млн рублей, утаенных ранее от налоговых органов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года следователи завершили расследование уголовного дела об отмывании денег. Рассмотрение материалов по существу в Тверском суде началось в конце ноября. В декабре инстанция продлила срок домашнего ареста Митрошиной на шесть месяцев.