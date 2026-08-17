Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
ВС России поразили цеха сборки робототехнических комплексов и БПЛА ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии нанесено поражение цехам сборки и местам хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны.
Кроме того, удары наносились по логистическим центрам, используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и два чешской Vampire, а также 797 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 210 774 беспилотника, 669 ЗРК, 30 606 танков и других бронемашин, 1774 боевые машины РСЗО, 36 173 орудия полевой артиллерии и миномета, 69 491 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, утром в понедельник ВС России уничтожили причальный терминал в порту Измаила.
Ранее ВС России поразили логистические центры и объекты ТЭК ВСУ.
ВС России за прошлую неделю нанесли 14 групповых ударов.