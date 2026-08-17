Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Коц: Удары по Одессе и Измаилу лишили Украину портовой инфраструктуры
Ночные атаки беспилотников России разрушили ключевые логистические узлы ВСУ в портах Одессы и Измаила, включая терминалы и ангары с западной техникой, сообщил военкор Александр Коц.
Военный корреспондент Александр Коц сообщил в своем Max, что Вооруженные силы России нанесли результативные удары по объектам в Одессе и Измаиле, лишив противника важной инфраструктуры.
«Уничтожен причальный терминал, через который на берег сходили грузы военного назначения, ангары с западной техникой и склады безэкипажных катеров», – написал Коц. По его словам, эти города давно превратились в крупные грузовые хабы, обеспечивающие поступление военных грузов на Украину.
В ночь на 17 августа атаки беспилотников продолжились. В Одесском порту сгорели резервуары с топливом, что делает выход в море для оставшихся катеров невозможным.
Дунайские порты, как отметил Коц, давно перестали быть частью «зерновой» истории, став законными военными целями.
Российские военные с помощью беспилотников поразили в порту Одессы патрульный катер типа «Тарантул», а также причальный терминал в порту Измаила, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения.
Двумя днями ранее российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы.
До этого Вооруженные силы России ликвидировали крупный резервуар с горюче-смазочными материалами.